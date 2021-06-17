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Защитник сборной России Фернандес вернётся к тренировкам через несколько дней

Футболист сборной России Марио Фернандес прошёл дополнительное углублённое исследование на базе Московского спинального центра ГКБ № 67 Департамента здравоохранения Москвы. Как сообщили 17 июня в пресс-службе национальной команды, футболисту были выполнены не только магнитно-резонансная и компьютерная томографии головы и позвоночника, но и проведено тщательное нейрофизиологическое обследование с применением самых современных технологий.

В результате не выявлено данных о структурных изменениях в позвоночнике и сотрясении головного мозга. А имеющаяся клиническая картина обусловлена посттравматическим теномиозитом мышц спины, что позволяет надеяться на возвращение футболиста к тренировкам уже через несколько дней.

Марио Фернандес получил травму 16 июня в матче против сборной Финляндии в Петербурге. Он неудачно принял мяч и приземлился на спину. С поля его унесли на носилках. Были подозрения на травму позвоночника, которые, к счастью, не подтвердились. Сборная России без него обыграла финнов со счётом 1:0.

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