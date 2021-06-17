Защитник сборной России Фернандес вернётся к тренировкам через несколько дней

Футболист сборной России Марио Фернандес прошёл дополнительное углублённое исследование на базе Московского спинального центра ГКБ № 67 Департамента здравоохранения Москвы. Как сообщили 17 июня в пресс-службе национальной команды, футболисту были выполнены не только магнитно-резонансная и компьютерная томографии головы и позвоночника, но и проведено тщательное нейрофизиологическое обследование с применением самых современных технологий.



В результате не выявлено данных о структурных изменениях в позвоночнике и сотрясении головного мозга. А имеющаяся клиническая картина обусловлена посттравматическим теномиозитом мышц спины, что позволяет надеяться на возвращение футболиста к тренировкам уже через несколько дней.

