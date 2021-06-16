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Футболист сборной России Марио Фернандес избежал травмы позвоночника

Стали известны результаты медицинского обследования защитника сборной России Марио Фернандеса, который получил травму в матче Евро-2020 против Финляндии (1:0).

Как сообщает пресс-служба национальной команды, повреждения позвоночника у игрока выявлено не было.

Футболист отправится с командой в Москву и будет находиться под наблюдением врачей сборной России. Примет ли он участие в заключительном матче группового этапа против Дании 21 июня, будет известно позже.

Напомним, сборная России во втором туре группового этапа обыграла Финляндию — 1:0. Единственный гол забил Алексей Миранчук.

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