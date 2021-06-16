Футболист сборной России Марио Фернандес избежал травмы позвоночника

Как сообщает пресс-служба национальной команды, повреждения позвоночника у игрока выявлено не было.
Футболист отправится с командой в Москву и будет находиться под наблюдением врачей сборной России. Примет ли он участие в заключительном матче группового этапа против Дании 21 июня, будет известно позже.
⚡️ По результатам обследования у Марио Фернандеса не зафиксировано повреждение позвоночника. Он летит с командой в Москву и будет находиться под наблюдением врачей сборной России.#ФинляндияРоссия pic.twitter.com/S8u4De8jKq— Сборная России (@TeamRussia) June 16, 2021
Напомним, сборная России во втором туре группового этапа обыграла Финляндию — 1:0. Единственный гол забил Алексей Миранчук.