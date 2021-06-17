ГУ МЧС по Ростовской области сообщает о том, что рано утром затопило несколько участков, в частности около главного железнодорожного вокзала.

Непогода обрушилась рано утром 17 июня на Ростов-на-Дону. Из-за ливней там зафиксировано 176 происшествий.

К 11 часам в сводку вошли 43 потопа, 65 упавших деревьев, которые задели линии электропередачи и обрушились прямо на припаркованные автомобили. Затопило один из детских садов, в Халтуринском переулке вода смыла куски асфальта. В нескольких районах нарушено энергоснабжение. Люди не пострадали, передаёт Donday .

Ростовский «Блокнот» со ссылкой на очевидцев пишет, что асфальт смыло и на улицы Текучева, полностью «поплыл» проспект Буденновский — одна из основных магистралей города.

В городе образовались внушительные пробки. Колеса машин скрываются в лужах, кто-то потерял в воде номера, а пешеходы переходят дороги иногда по щиколотку в воде, рассказывает ростовская «Комсомолка» .

16 июня в Ростовскую область пришли грозы, сильные дожди с шквалистым ветром до 22 м/с. Последствия сильного ливня устраняют сегодня и в Керчи.



В 2016 году на Ростов-на-Дону обрушился сильный ливень, сносивший даже машины. На Буденновском проспекте погибла 14-летняя девочка: её затянуло под припаркованный автомобиль, и выбраться она не смогла.

