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В Ростове такой ливень, что вода смывает асфальт

МЧС Ростова-на-Дону устраняет последствия бури

Непогода обрушилась рано утром 17 июня на Ростов-на-Дону. Из-за ливней там зафиксировано 176 происшествий.

ГУ МЧС по Ростовской области сообщает о том, что рано утром затопило несколько участков, в частности около главного железнодорожного вокзала.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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К 11 часам в сводку вошли 43 потопа, 65 упавших деревьев, которые задели линии электропередачи и обрушились прямо на припаркованные автомобили. Затопило один из детских садов, в Халтуринском переулке вода смыла куски асфальта. В нескольких районах нарушено энергоснабжение. Люди не пострадали, передаёт Donday.

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Ростовский «Блокнот» со ссылкой на очевидцев пишет, что асфальт смыло и на улицы Текучева, полностью «поплыл» проспект Буденновский — одна из основных магистралей города.

Автор: Блокнот/YouTube

В городе образовались внушительные пробки. Колеса машин скрываются в лужах, кто-то потерял в воде номера, а пешеходы переходят дороги иногда по щиколотку в воде, рассказывает ростовская «Комсомолка».

Автор: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCF-TFH2nd1CrEZ80vvOmAPA" target="_blank" class="io-leave-page _">xtreamfury</a>/YouTube

Автор: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCF-TFH2nd1CrEZ80vvOmAPA" target="_blank" class="io-leave-page _">xtreamfury</a>/YouTube

16 июня в Ростовскую область пришли грозы, сильные дожди с шквалистым ветром до 22 м/с. Последствия сильного ливня устраняют сегодня и в Керчи.

В 2016 году на Ростов-на-Дону обрушился сильный ливень, сносивший даже машины. На Буденновском проспекте погибла 14-летняя девочка: её затянуло под припаркованный автомобиль, и выбраться она не смогла.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

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Комментарии (4)

kuk-vasyusha
И так каждый год, беда беда
Cвифт
...и это всё в городе, который как и Керчь, на возвышенности над рекой и морем.
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