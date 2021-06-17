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В Кремле допустили выдачу Навального в США. Но при одном условии

Дмитрий Песков: Выдача Навального в США возможна, но таких предложений не поступало

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос о возможности выдачи Америке оппозиционера из России.

«Если вдруг выяснится, что он [Алексей Навальный] гражданин США и работает на спецслужбы. Если это официально подтвердится [тогда возможна выдача]», — заявил 17 июня Дмитрий Песков в эфире «Эха Москвы».

По его словам, пока предложений по выдаче оппозиционера не поступало. Тема Навального обсуждалась «в дежурном ключе» между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом.

«Тема [Навального] была обозначена президентом США. И последовал ответ. Не более того», — отметил Песков.

Джо Байден провел встречу с Владимиром Путиным 16 июня в Женеве. Пресс-конференции после прошли раздельно. Президенты опубликовали совместное заявление, в котором говорится о намерении не допустить ядерную войну. О чем разговаривали президенты, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (19)

Савва Морозов
"если вдруг" - а так, типа, никто не в курсе. особенно после биткоинов и такого внимания - к другим оппозиционерам его не было и нет.
aaignat
деменция-то не у бидона
Obseerv
обменяли хулигана на Луиса Карвалана....
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