В Кремле допустили выдачу Навального в США. Но при одном условии

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос о возможности выдачи Америке оппозиционера из России.



«Если вдруг выяснится, что он [Алексей Навальный] гражданин США и работает на спецслужбы. Если это официально подтвердится [тогда возможна выдача]», — заявил 17 июня Дмитрий Песков в эфире «Эха Москвы».



По его словам, пока предложений по выдаче оппозиционера не поступало. Тема Навального обсуждалась «в дежурном ключе» между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом.



«Тема [Навального] была обозначена президентом США. И последовал ответ. Не более того», — отметил Песков.

