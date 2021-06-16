«В ядерной войне не может быть победителей». Путин и Байден сделали совместное заявление, но письменно

Ядерная война никогда не должна быть развязана. Для этого Россия и США запускают предметный и энергичный диалог.

Совместное заявление Джо Байдена и Владимира Путина опубликовано Кремлем 16 июня после встречи двух лидеров в Женеве. В тексте отмечено, что Россия и США в разные периоды и несмотря на различные кризисы в отношениях всегда достигали «совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны». Одно из подтверждений этому — недавнее продление Договора о СНВ.