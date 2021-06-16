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«В ядерной войне не может быть победителей». Путин и Байден сделали совместное заявление, но письменно

Россия и США запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности

Ядерная война никогда не должна быть развязана. Для этого Россия и США запускают предметный и энергичный диалог.

Совместное заявление Джо Байдена и Владимира Путина опубликовано Кремлем 16 июня после встречи двух лидеров в Женеве. В тексте отмечено, что Россия и США в разные периоды и несмотря на различные кризисы в отношениях всегда достигали «совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны». Одно из подтверждений этому — недавнее продление Договора о СНВ.

«Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», — сказали Байден с Путиным.

Чтобы декларируемая цель была достигнута, между правительствами стран будет запущен диалог по стратегической стабильности. Президенты обещают, что он будет предметным, энергичным и послужит фундаментом для будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.

Путин и Байден встретились в Женеве 16 июня. От совместной пресс-конференции они отказались.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

ШIШ
7000 томагавков их теперь куда ? В утиль ?
stavrosmarauder
Русские и так полумертвые, а янки лишатся всех благ, так что вперед
W Bons
рая не будет , расходимся
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