«В ядерной войне не может быть победителей». Путин и Байден сделали совместное заявление, но письменно

Ядерная война никогда не должна быть развязана. Для этого Россия и США запускают предметный и энергичный диалог.
Совместное заявление Джо Байдена и Владимира Путина опубликовано Кремлем 16 июня после встречи двух лидеров в Женеве. В тексте отмечено, что Россия и США в разные периоды и несмотря на различные кризисы в отношениях всегда достигали «совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны». Одно из подтверждений этому — недавнее продление Договора о СНВ.
«Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», — сказали Байден с Путиным.
Чтобы декларируемая цель была достигнута, между правительствами стран будет запущен диалог по стратегической стабильности. Президенты обещают, что он будет предметным, энергичным и послужит фундаментом для будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.
Путин и Байден встретились в Женеве 16 июня. От совместной пресс-конференции они отказались.