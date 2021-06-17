«Алые паруса» изменят маршруты троллейбусов в центре Петербурга

В связи с проведением праздника выпускников школ «Алые паруса» 25–26 июня в центре Петербурга 13 часов не будут ходить троллейбусы. Схему движения изменят семь маршрутов.



Как сообщает 17 июня пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс», с 16:00 25 июня до 5:00 26 июня будет закрыто троллейбусное движение по Дворцовому мосту, Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой площади, Биржевой площади, Малой Морской и Гороховой улицам. Изменения коснутся маршрутов № 1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22.

Троллейбусы будут следовать: