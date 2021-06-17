«Алые паруса» изменят маршруты троллейбусов в центре Петербурга

В связи с проведением праздника выпускников школ «Алые паруса» 25–26 июня в центре Петербурга 13 часов не будут ходить троллейбусы. Схему движения изменят семь маршрутов.
Как сообщает 17 июня пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс», с 16:00 25 июня до 5:00 26 июня будет закрыто троллейбусное движение по Дворцовому мосту, Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой площади, Биржевой площади, Малой Морской и Гороховой улицам. Изменения коснутся маршрутов № 1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22.
Троллейбусы будут следовать:
- №1 — от конечной станции «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Суворовского проспекта, далее по Суворовскому проспекту, Лафонской улице, улице Бонч-Бруевича (обратно по Тульской улице и Суворовскому проспекту) до конечной станции «Тульская улица»;
- №5 — от конечной станции «Улица Маршала Тухачевского» по улице Маршала Тухачевского, Апрельской улице, проспекту Металлистов, Якорной улице, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, Невскому проспекту до конечной станции «Проспект Бакунина»;
- №7 — от конечной станции «Таллинская улица» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому проспекту, проспекту Бакунина, Мытнинской улице (обратно по Мытнинской и Полтавской улицам и Невскому проспекту), 8-й Советской улице до конечной станции «Новгородская улица»;
- №10 — от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулкам Талалихина и Нестерова, Съезжинской улице (обратно по Большому проспекту П.С.) до конечной станции «Съезжинская улица»;
- №11 — от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулкам Талалихина и Нестерова, Съезжинской улице (обратно по Большому проспекту П.С.) до конечной станции «Съезжинская улица»;
- №17 — от конечной станции «Сызранская улица» по улице Решетникова, Московскому и Загородному проспектам до конечной станции «Владимирская площадь» (обратно по Загородному и Московскому проспектам, Благодатной улице, Новоизмайловскому проспекту, Краснопутиловской и Варшавской улицам, улице Галстяна, улице Костюшко, улице Галстяна, Краснопутиловской улице, Новоизмайловскому проспекту, Благодатной улице, Московскому проспекту и улице Решетникова);
- №22 — от конечной станции «Хасанская улица» по действующей трассе до Суворовского проспекта, далее по Суворовскому проспекту, Лафонской улице, улице Бонч-Бруевича (обратно по Тульской улице и Суворовскому проспекту) до конечной станции «Тульская улица».