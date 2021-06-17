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Троицкий мост меняет график: его разведут до полуночи

«Алые паруса» в Петербурге изменят разводку моста

В связи с репетицией праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге в ночь на 18 июня меняется график разводки Троицкого моста через Неву. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

Мост поднимет «крылья» сегодня в 23:00, а сложит в 4:50.

Фото из архива «Мостотреста»
Фото из архива «Мостотреста»
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Остальные мосты предстоящей ночью будут разводиться по графику. Оперативную информацию о разводках ищите на сайте mostotrest-spb.ru, официальных страницах предприятия в социальных сетях и в мобильном приложении «Мосты Петербурга».

Фото из архива «Мостотреста»
Фото из архива «Мостотреста»

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