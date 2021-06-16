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Байден: Россия отчаянно пытается остаться мировой державой

Уже находясь в аэропорту Женевы Джо Байден продолжил общение с журналистами. Он считает, что Россия в сложном положении.

По мнению американского президента, Россия пытается остаться релевантной. «Они не хотят быть, как заявляли некоторые критики, "Верхней Вольтой с ядерным оружием"», — считает Байден.

Он добавил, что страна в сложной ситуации и на нее давит Китай. «Они отчаянно пытаются остаться мировой державой», — цитирует Байдена РИА Новости.

Джо Байден провел встречу с Владимиром Путиным 16 июня в Женеве. Пресс-конференции после прошли раздельно. Президенты опубликовали совместное заявление, в котором говорится о намерении не допустить ядерную войну. Что говорили президенты читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (11)

КарабасСПб
Не ту страну назвали Гондурасом. Фоменко был прав.
BobCat2
Да, он прав. А что ещё хуже - очень много примеров в истории, когда такие вот огромные страны, разваливались от внутренних проблем в экономике и политике. Тем более, что внешнее воздействие того же Китая будет только расти...
263836471
Доля горькой правды в его словах есть! Населения в стране, несмотря на почти вагинальную стимуляцию - меньше двухсот миллионов, из них работающего в реальном секторе экономики (не силовики, фискалы и чиновники) ещё меньше, с экономикой беда -её лихорадит от "ручного управления" и регулярных переделов собственности, с национальной идеей определённости всё нет... Только цепная реакция и углеводородное сырьё - этого сегодня мало!
Но и у штатов, и у Китая хватает проблем, так что есть что сказать в ответ Байдену...
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