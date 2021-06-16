Байден: Россия отчаянно пытается остаться мировой державой

Уже находясь в аэропорту Женевы Джо Байден продолжил общение с журналистами. Он считает, что Россия в сложном положении.

По мнению американского президента, Россия пытается остаться релевантной. «Они не хотят быть, как заявляли некоторые критики, "Верхней Вольтой с ядерным оружием"», — считает Байден.

Он добавил, что страна в сложной ситуации и на нее давит Китай. «Они отчаянно пытаются остаться мировой державой», — цитирует Байдена РИА Новости.

Джо Байден провел встречу с Владимиром Путиным 16 июня в Женеве. Пресс-конференции после прошли раздельно. Президенты опубликовали совместное заявление, в котором говорится о намерении не допустить ядерную войну. Что говорили президенты читайте в материале «Фонтанки».