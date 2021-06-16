В Петербурге под стражу заключён второй хулиган, обвиняемый в избиении подростка из-за пирсинга

Московский районный суд арестовал Руслана Бедоева, обвиняемого в хулиганстве. Следствие полагает, что он и ранее заключённый под стражу Арсен Багандов в Предпортовом проезде избили несовершеннолетнего.

Об этом 16 июня сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Подростка избили в ночь на 13 июня у дома 5 по Предпортовому проезду. 16-летний юноша с двумя друзьями шёл домой, когда к ним пристали двое взрослых. Им якобы не понравилась серёжка в ухе подростка, и они стали делать нелицеприятные комментарии о его ориентации, после чего набросились и избили.