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В Петербурге под стражу заключён второй хулиган, обвиняемый в избиении подростка из-за пирсинга

Московский районный суд арестовал Руслана Бедоева, обвиняемого в хулиганстве. Следствие полагает, что он и ранее заключённый под стражу Арсен Багандов в Предпортовом проезде избили несовершеннолетнего.

Об этом 16 июня сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Подростка избили в ночь на 13 июня у дома 5 по Предпортовому проезду. 16-летний юноша с двумя друзьями шёл домой, когда к ним пристали двое взрослых. Им якобы не понравилась серёжка в ухе подростка, и они стали делать нелицеприятные комментарии о его ориентации, после чего набросились и избили.

Второго обвиняемого также отправили в СИЗО. По версии следствия, Багандов бил любителя пирсинга головой, Бедоев — не менее 20 раз руками и ногами.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

Laska77
хулиган???? хулиган- это кто мимо урны кинет, машинку соседскую поцарапает или слово плохое на стене напишет, а это -бандит, изверг.
260650801
так кавказоиды сами вечно ходят в обнимку и в десны целуются, странно как-то...
265868215
А чего пристали то ? У них в детстве был неприятный гомосексуальный опыт ?
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