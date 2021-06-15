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Зацепились за сережку. На юге Петербурга задержали мужчину, который поднял руку на подростка

16-летнего подростка избили в выходные на юге Петербурга

Следственный комитет устанавливает все обстоятельства нападения на 16-летнего парня в Московском районе Петербурга.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 июня, телефонограмма о том, что в больницу доставлен с травмами головы 16-летний парень, поступила в полицию Петербурга 13 июня около девяти утра. Молодого человека увезли в 6:30 до дома 8 по 5-му Предпортовому переулку.

Как сообщает сообщество «Мегаполис», парень с двумя друзьями шел домой, когда к ним стали приставать двое взрослых. Им якобы не понравилась сережка в ухе подростка, и они стали делать нелицеприятные комментарии о его ориентации. Однако, уверяют родственники парня, были проигнорированы, после чего набросились и избили мальчика.

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Сотрудники полиции района в тот же день задержали по подозрению в нападении 41-летнего мужчину.

Все материалы переданы в СК.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

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Комментарии (12)

SWd
Очередной колхозник. Поясните за шмот, за сережку, за прическу. Мнение какого-то незнакомого необразованного упыря - последнее, что должно волновать человека, способного думать своей головой. Или пытается начать. Ровно, как и когда, где и с кем гулять.
Never_Mind
Сестра опасается, что дело могут замылить (цитата с ВКонтактика): "...девушка перечисляет травмы, которые получил парень: переломы нижней и боковой правых подглазниц, перелом правой носовой пазухи, многочисленные гематомы на лбу. Самое страшное: врач сказал, что из-за сильного отека сетчатка глаза может отслоиться, и это чревато слепотой. Агрессивного мужчину задержали той же ночью. Брат с приятелями опознали его. Заявление в полицию было написано утром 13 июня. Однако, как утверждает девушка, в Следственном комитете не спешат возбуждать уголовное дело. «В телефонном разговоре с нашим отцом следователь сказала, что нападавшего отпустят, а дело возбудят после того, как моего брата выпишут из больницы, - говорит Маргарита, - Только все понимают, что никто этого делать не будет, а тот, кто избил брата, к тому времени скроется и никто не будет его искать».
syshsun
Может надо у радоков спросить,что 16-летний "мальчик" делал в 6 утра с двумя подельниками,на улице.
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