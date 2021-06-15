Следственный комитет устанавливает все обстоятельства нападения на 16-летнего парня в Московском районе Петербурга.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 июня, телефонограмма о том, что в больницу доставлен с травмами головы 16-летний парень, поступила в полицию Петербурга 13 июня около девяти утра. Молодого человека увезли в 6:30 до дома 8 по 5-му Предпортовому переулку.



Как сообщает сообщество «Мегаполис», парень с двумя друзьями шел домой, когда к ним стали приставать двое взрослых. Им якобы не понравилась сережка в ухе подростка, и они стали делать нелицеприятные комментарии о его ориентации. Однако, уверяют родственники парня, были проигнорированы, после чего набросились и избили мальчика.