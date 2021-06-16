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Избивший подростка с серьгой на юге Петербурга отправлен под арест до середины августа

Суд избрал меру пресечения напавшему на подростка с серьгой в Петербурге

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Арсена Багандова, обвиняемого по ч. 2 ст. 213 УК РФ за нападение на подростка с серьгой на юге Петербурга. Мужчина взят под стражу до 14 августа, сообщили в пресс-службе городских судов Северной столицы 16 июня.

Ранее «Фонтанка» писала, что инцидент произошёл в ночь на 13 июня у дома по 5-му Предпортовому проезду. 16-летний парень с двумя друзьями шёл домой, когда к ним стали приставать двое взрослых, одним из которых и оказался обвиняемый. Им якобы не понравилась серёжка в ухе подростка, и они стали делать нелицеприятные комментарии о его ориентации, после чего набросились и избили мальчика.

По версии следствия, Багандов нанёс не менее одного удара головой и руками по голове подростка. Второй фигурант — не менее 20 ударов руками по голове и по ногам потерпевшего.

В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео произошедшего.

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