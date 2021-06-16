Избивший подростка с серьгой на юге Петербурга отправлен под арест до середины августа

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Арсена Багандова, обвиняемого по ч. 2 ст. 213 УК РФ за нападение на подростка с серьгой на юге Петербурга. Мужчина взят под стражу до 14 августа, сообщили в пресс-службе городских судов Северной столицы 16 июня.



Ранее «Фонтанка» писала, что инцидент произошёл в ночь на 13 июня у дома по 5-му Предпортовому проезду. 16-летний парень с двумя друзьями шёл домой, когда к ним стали приставать двое взрослых, одним из которых и оказался обвиняемый. Им якобы не понравилась серёжка в ухе подростка, и они стали делать нелицеприятные комментарии о его ориентации, после чего набросились и избили мальчика.

