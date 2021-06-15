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Избиение подростка с серьгой в Петербурге попало на видео. Следователи возбудили уголовное дело

Подозреваемые в избиении подростка в 5-м Предпортовом проезде стали фигурантами уголовного дела

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) в отношении двух мужчин 1979 и 1983 года рождения, подозреваемых в избиении подростка с серьгой на юге Северной столицы.

Как сообщили 15 июня в СКР, в результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками полиции подозреваемые были установлены и задержаны. В настоящее время в отношении одного из соучастников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении другого решается вопрос о заключении под стражу. В ближайшее время обоим будет предъявлено обвинение.

Ранее «Фонтанка» писала, что инцидент произошёл в ночь на 13 июня у дома по 5-му Предпортовому проезду. 16-летний парень с двумя друзьями шёл домой, когда к ним стали приставать двое взрослых. Им якобы не понравилась серёжка в ухе подростка, и они стали делать нелицеприятные комментарии о его ориентации, после чего набросились и избили мальчика.

В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео произошедшего.

«Фонтанка.ру»

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Комментарии (18)

dragvs
Мрази. Держать за решеткой.
JeanTrup
Фонтанка, ну что у вас за днищенский видеоплеер!? Не первый раз уже часть видео воспроизводится, а картинка замерла! Ближе к середине только отмирает.
AndrewBarsik
В красивых домах с табличками столько уродов, заслуживающих строгого наказания, а эти недоумки детей бьют.
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