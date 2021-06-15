Как сообщили 15 июня в СКР, в результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками полиции подозреваемые были установлены и задержаны. В настоящее время в отношении одного из соучастников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении другого решается вопрос о заключении под стражу. В ближайшее время обоим будет предъявлено обвинение.



Ранее «Фонтанка» писала, что инцидент произошёл в ночь на 13 июня у дома по 5-му Предпортовому проезду. 16-летний парень с двумя друзьями шёл домой, когда к ним стали приставать двое взрослых. Им якобы не понравилась серёжка в ухе подростка, и они стали делать нелицеприятные комментарии о его ориентации, после чего набросились и избили мальчика.

