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Каждый третий — по подсказке. Комтранс проверил, как носят маски в петербургском метро

Смольный провел рейд по соблюдению масочного режима на общественном транспорте

Сотрудники комитета по транспорту и комитета по вопросам законности Петербурга 16 июня проверили, как соблюдается масочный режим в метро и в наземном общественном транспорте. Без составления актов не обошлось.

Как сообщает комтранс, в метро горожане «в подавляющем большинстве» имеют при себе средства индивидуальной защиты органов дыхания, однако треть пассажиропотока использует их только после указания сотрудника метрополитена. Те, кто настаивал на своей открытой позиции, были не допущены к перевозке, в их отношении были составлены акты по факту нарушения.

12 актов было составлено также на маршрутах коммерческих автобусных перевозчиков в районе станций метро «Площадь Ленина» и «Купчино».

Напомним, акты по статье 8.6.1 городского закона об административных нарушениях составляют управление полиции на метрополитене либо сотрудники «Организатора перевозок» и комтранса. После этого протоколы уходят в комитет по вопросам законности. Штраф составляет 4 тысячи рублей, за повторное нарушение — 5 тысяч.

Смольный на фоне роста заболеваемости 13 июня объявил об ужесточении контроля за масочным режимом на транспорте, за выходные были составлены более сотни актов о нарушениях. Как выглядит разъяснительная работа в стоящем автобусе — можно посмотреть на «Фонтанке». При этом пассажиропоток на транспорте вырос вдвое по сравнению с прошлым годом и уже не сильно отстает от показателей 2019 доковидного года.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

nuga
Из за тряпок перестали ездить вообще ОТ.
mr029
"Средства индивидуальной защиты органов дыхания" - вот тут прям в голос посмеялся, вспомнив про мою тряпочку, которую год уже ношу.
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