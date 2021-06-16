Каждый третий — по подсказке. Комтранс проверил, как носят маски в петербургском метро

Как сообщает комтранс, в метро горожане «в подавляющем большинстве» имеют при себе средства индивидуальной защиты органов дыхания, однако треть пассажиропотока использует их только после указания сотрудника метрополитена. Те, кто настаивал на своей открытой позиции, были не допущены к перевозке, в их отношении были составлены акты по факту нарушения.



12 актов было составлено также на маршрутах коммерческих автобусных перевозчиков в районе станций метро «Площадь Ленина» и «Купчино».



Напомним, акты по статье 8.6.1 городского закона об административных нарушениях составляют управление полиции на метрополитене либо сотрудники «Организатора перевозок» и комтранса. После этого протоколы уходят в комитет по вопросам законности. Штраф составляет 4 тысячи рублей, за повторное нарушение — 5 тысяч.

