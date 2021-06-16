В Гатчинском районе Ленобласти состоится первый для региона водный SUP-фестиваль «ОредежSUP». Он продолжит традицию походов по воде из Петербурга, где проходит ежегодное аналогичное спортивно-карнавальное мероприятие «Фонтанка-SUP».



Как сообщает 16 июня областной портал 47news со ссылкой на организаторов, впервые фестиваль «ОредежSUP» примет 7 августа посёлок Вырица. Всем участникам будет предложено надеть карнавальные костюмы и пройти на досках по реке пять километров.

