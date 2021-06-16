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В русле «Фонтанки»: водный SUP-фестиваль впервые пройдёт на реке Оредеж в Ленобласти

Водный фестиваль «ОредежSUP» пройдёт в посёлке Вырица 7 августа

В Гатчинском районе Ленобласти состоится первый для региона водный SUP-фестиваль «ОредежSUP». Он продолжит традицию походов по воде из Петербурга, где проходит ежегодное аналогичное спортивно-карнавальное мероприятие «Фонтанка-SUP».

Как сообщает 16 июня областной портал 47news со ссылкой на организаторов, впервые фестиваль «ОредежSUP» примет 7 августа посёлок Вырица. Всем участникам будет предложено надеть карнавальные костюмы и пройти на досках по реке пять километров.

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На берегу для гостей устроят DJ-сеты, а новичкам преподадут мастер-класс по управлению SUP-бордами. Регистрация на фестиваль откроется в ближайшее время, количество желающих не ограничено. Проект реализуется при финансовой поддержке комитета по культуре и туризму Ленобласти.

Напомним, что «старший брат» областного фестиваля — городской водный карнавал «Фонтанка-SUP» в Петербурге пройдёт в этом году уже в шестой раз подряд. Этим летом колонна стартует на набережной Мойки 31 июля. Регистрация на фестиваль уже открыта.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
Холодная речка, но в детстве купался. Сейчас бы фиг залез.
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