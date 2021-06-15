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Открыта регистрация на шестой фестиваль-карнавал «Фонтанка-SUP»

31 июля реки и каналы Петербурга вновь заполнят любители сапсёрфинга в красочных костюмах. Водный SUP-карнавал с девизом «В Питере — плыть!» стал главным летним приключением и одной из визитных карточек Северной столицы, а также вошел в число крупнейших SUP-фестивалей мира.

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Городской портал «Фонтанка.ру», организатор «Фонтанка-SUP», в шестой раз дарит городу и его гостям яркий праздник, а всем любителям сапсёрфинга — незабываемые эмоции и приключения в акваториях рек и каналов в историческом центре.

Успей стать частью яркого водного карнавала «Фонтанка-SUP-2021»!

Вот несколько простых правил:

  • Участник должен быть старше 18 лет без каких-либо медицинских противопоказаний.

Дети старше 14 лет могут плыть только в сопровождении законных представителей, которые несут ответственность за безопасность и действия несовершеннолетних на территории проведения фестиваля. Дети до 14 лет на воду не допускаются.

  • Проплыть в карнавальной колонне в день SUP-феста можно только на сапборде.

Участники обязаны знать и соблюдать требования техники безопасности на воде.

Участники без лиша к участию не допускаются.

Также настоятельно рекомендуем всем участникам карнавала использовать спасательный жилет.

  • Зарегистрируйся на фестиваль «Фонтанка-SUP» на сайте www.fontankasup.ru до 26 июля.

Зарегистрированные участники получают стартовый номер, который участвует в программе коллективного страхования от несчастного случая, дает возможность воспользоваться «переодевалкой», а главное — принимать участие во всех конкурсах (о которых подробно мы расскажем позже) и выигрывать ценные призы.

Подчеркнем, что участие в фестивале «Фонтанка-SUP-2021» бесплатное. Но для тех, кто хочет воспользоваться камерой хранения в стартовом городке, получить фирменную футболку и наклейку SUP-феста, предусмотрен вариант регистрации с пакетом платных услуг. Подробности узнайте на сайте фестиваля.

«Фонтанка-SUP-2020» с высоты птичьего полета

Посмотреть и прочитать о том, как это было в прошлые годы, а также следить за новостями SUP-феста вы можете:

в рубрике фестиваля на сайте городского портала «Фонтанка.ру»

в социальных сетях события:

При подготовке и проведении VI Международного фестиваля — карнавала любителей сапсёрфинга «Фонтанка-SUP-2021» будут соблюдены меры безопасности, согласно установленным Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения «Рекомендациям по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространений COVID-19».

Международный Фестиваль-карнавал «Фонтанка-SUP» уже в шестой раз организован и проводится городским порталом «Фонтанка.ру». В этом году при поддержке комитета по культуре Санкт- Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть!» За годы существования фестиваль «Фонтанка-SUP» стал одной из визитных карточек Петербурга. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более двух тысяч любителей сапсёрфинга.

SUP — от английского Stand up paddle — «стоящий с веслом». В России такую доску называют просто «сап» или «падлборд». Stand up paddle surfing — это популярный в мире и только набирающий обороты у нас вид водного спорта и отдыха, произошедший от классического серфинга. SUP стал незаменимым другом серферам в отсутствие волн, так как серфить можно по абсолютно гладкой воде — используя весло. Занятие сапсерфингом по силам людям практически любого возраста и подготовки.

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