Открыта регистрация на шестой фестиваль-карнавал «Фонтанка-SUP»

Городской портал «Фонтанка.ру», организатор «Фонтанка-SUP», в шестой раз дарит городу и его гостям яркий праздник, а всем любителям сапсёрфинга — незабываемые эмоции и приключения в акваториях рек и каналов в историческом центре.
Успей стать частью яркого водного карнавала «Фонтанка-SUP-2021»!
Вот несколько простых правил:
- Участник должен быть старше 18 лет без каких-либо медицинских противопоказаний.
Дети старше 14 лет могут плыть только в сопровождении законных представителей, которые несут ответственность за безопасность и действия несовершеннолетних на территории проведения фестиваля. Дети до 14 лет на воду не допускаются.
- Проплыть в карнавальной колонне в день SUP-феста можно только на сапборде.
Участники обязаны знать и соблюдать требования техники безопасности на воде.
Участники без лиша к участию не допускаются.
Также настоятельно рекомендуем всем участникам карнавала использовать спасательный жилет.
- Зарегистрируйся на фестиваль «Фонтанка-SUP» на сайте www.fontankasup.ru до 26 июля.
Зарегистрированные участники получают стартовый номер, который участвует в программе коллективного страхования от несчастного случая, дает возможность воспользоваться «переодевалкой», а главное — принимать участие во всех конкурсах (о которых подробно мы расскажем позже) и выигрывать ценные призы.
Подчеркнем, что участие в фестивале «Фонтанка-SUP-2021» бесплатное. Но для тех, кто хочет воспользоваться камерой хранения в стартовом городке, получить фирменную футболку и наклейку SUP-феста, предусмотрен вариант регистрации с пакетом платных услуг. Подробности узнайте на сайте фестиваля.
«Фонтанка-SUP-2020» с высоты птичьего полета
Посмотреть и прочитать о том, как это было в прошлые годы, а также следить за новостями SUP-феста вы можете:
— в рубрике фестиваля на сайте городского портала «Фонтанка.ру»
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При подготовке и проведении VI Международного фестиваля — карнавала любителей сапсёрфинга «Фонтанка-SUP-2021» будут соблюдены меры безопасности, согласно установленным Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения «Рекомендациям по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространений COVID-19».