Открыта регистрация на шестой фестиваль-карнавал «Фонтанка-SUP»

Городской портал «Фонтанка.ру», организатор «Фонтанка-SUP», в шестой раз дарит городу и его гостям яркий праздник, а всем любителям сапсёрфинга — незабываемые эмоции и приключения в акваториях рек и каналов в историческом центре.



Успей стать частью яркого водного карнавала «Фонтанка-SUP-2021»!

Вот несколько простых правил:



Участник должен быть старше 18 лет без каких-либо медицинских противопоказаний.

Дети старше 14 лет могут плыть только в сопровождении законных представителей, которые несут ответственность за безопасность и действия несовершеннолетних на территории проведения фестиваля. Дети до 14 лет на воду не допускаются.

