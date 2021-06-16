Штрафы работодателям за отказ от вакцинации составят до миллиона рублей

Московских работодателей оштрафуют на сумму до 1 миллиона рублей за невыполнение условий обязательной вакцинации. Уже через месяц 60% сотрудников должны быть привиты.



Мэрия Москвы разъяснила 16 июня, что под санкции попадают только юридические и должностные лица, на непривитых работников наказание не распространяется.



За невыполнение условий вакцинации штраф составит от 50 тысяч рублей до 1 миллиона. Это верхняя планка наказания по статье 20.6.1 КоАП за невыполнение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

