Штрафы работодателям за отказ от вакцинации составят до миллиона рублей

Московских работодателей оштрафуют на сумму до 1 миллиона рублей за невыполнение условий обязательной вакцинации. Уже через месяц 60% сотрудников должны быть привиты.
Мэрия Москвы разъяснила 16 июня, что под санкции попадают только юридические и должностные лица, на непривитых работников наказание не распространяется.
За невыполнение условий вакцинации штраф составит от 50 тысяч рублей до 1 миллиона. Это верхняя планка наказания по статье 20.6.1 КоАП за невыполнение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.
Мэр Москвы Сергей Собянин обязал предприятия в сфере услуг до 15 июля привить сотрудников первой дозой вакцины и до 15 августа — второй. «Фонтанка» публиковала список профессий, для которых прививка в столице станет обязательной. В Петербурге обязательная вакцинация не планируется.