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Штрафы работодателям за отказ от вакцинации составят до миллиона рублей

Московских работодателей оштрафуют на сумму до 1 миллиона рублей за невыполнение условий обязательной вакцинации. Уже через месяц 60% сотрудников должны быть привиты.

Мэрия Москвы разъяснила 16 июня, что под санкции попадают только юридические и должностные лица, на непривитых работников наказание не распространяется.

За невыполнение условий вакцинации штраф составит от 50 тысяч рублей до 1 миллиона. Это верхняя планка наказания по статье 20.6.1 КоАП за невыполнение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал предприятия в сфере услуг до 15 июля привить сотрудников первой дозой вакцины и до 15 августа — второй. «Фонтанка» публиковала список профессий, для которых прививка в столице станет обязательной. В Петербурге обязательная вакцинация не планируется.

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Комментарии (14)

Маргaрита
Провоцируют людей на криминал
Екатерина Иванова
Куда вдруг делись медотводы от прививок и аллергия на куриный белок?
Olaaa
Как хорошо не работать на дядю...!!! Шли бы эти чиновник кое-куда, надоели уже. Стращают своими масками и штрафами, а сами устроили цирк в Питере...в метро не протолкнуться из-за этих ваших футболов! Море приезжих!! Вот и нахрена они нам? А местные должны страдать в масках, колоться фуфелом вашим, болеть...
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