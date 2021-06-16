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МВД: в случае ДТП отсутствие техосмотра «ничем фактически не грозит»

За отсутствие техосмотра в случае ДТП водителей штрафовать не будут. Об этом на круглом столе в Совете Федерации 16 июня сказал начальник отдела организации деятельности по техническому надзору ГУОБДД МВД России Сергей Чипурин.

«В случае ДТП отсутствие техосмотра ничем фактически не грозит», — цитирует Чипурина ТАСС.

Во вторник, 15 июня, Госдума приняла в третьем чтении закон, исключающий диагностическую карту техосмотра из списка документов, которые необходимо предоставлять для заключения договора ОСАГО. Предполагается, что изменение вступит в силу 22 августа 2021 года. «Фонтанка» узнала, как это повлияет на страховщиков, станции ТО и автомобилистов.

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