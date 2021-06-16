Как рассказала «Фонтанке» 16 июня одна из потерпевших, Альбина, вместе с супругом она поехала в Новгород 14 июня и попросила подругу выгулять собак. Женщина с тремя животными (двумя щенками и одной беременной) вышла около девяти вечера во двор. По пути их прогулки остановилась машина, из нее вышел ребенок, которого щенки облаяли. Женщина отвела собак (все трое не выше 35 см в холке и на поводках) подальше от людей. В этот момент отец ребенка подбежал к ней с ножом руке. Схватил одного из щенков и стал трясти его в воздухе со словами: «Выбирай, какую собаку?» — передает воспоминания подруги Альбина.

Женщина забрала щенка и ушла домой, где сообщила о произошедшем хозяйке. Та решила возвращаться в город. Подруга же попробовала выйти с собакой еще раз. Компания, в которую входил напавший на нее до этого мужчина, распивала алкоголь на детской площадке. Агрессивный папаша и в этот раз не смог пропустить выход с животным и набросился на нее со словами: «Ты что, еще не все поняла?»

К полуночи подъехала владелица собак. По пути она вызвала полицию. Но до приезда наряда компания увидела её с мужем и подругой и набросилась на них. Женщине и её супругу пришлось даже отмахиваться лопатой, которая была в багажнике машины. В итоге мужу Альбины сломали два пальца.

Когда на месте был наряд, женщина и её подруга написали заявления о нападении, угрозе убийством и жестоком обращении с собаками.



Утром Альбину разбудили звонки соседей, которые рассказали, что на её машине порезали шины. Когда она вышла на улицу, то помимо спущенных колес увидела еще несколько царапин на автомобиле.



По словам женщины, виновник повреждения машины уже установлен и его данные есть в полиции.

