«Аврора» не догма. Для петербургской вакцины от ковида пока не выбрали название

Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА заявил, что название «Аврора» для разрабатываемой им вакцины — исключительно внутреннее. «Вопрос о наименовании препарата, под которым он будет выпущен в обращение, будет решаться ФМБА России только после успешного прохождения доклинических и клинических исследований вакцины», — заявили в пресс-службе 16 июня.



Название «Аврора» прозвучало в кулуарах ПМЭФ-2021, однако директор НИИ Виктор Трухин подчеркивал, что речь о внутренней документации. «Учитывается оценка этико-слухового восприятия, плюс возможности транскрипции в латиницу», — сообщил он. Данные об эффективности новой вакцины ФМБА надеется получить к концу года.

