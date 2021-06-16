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«Аврора» не догма. Для петербургской вакцины от ковида пока не выбрали название

Вакцину Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА от коронавируса могут не назвать «Авророй»

Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА заявил, что название «Аврора» для разрабатываемой им вакцины — исключительно внутреннее. «Вопрос о наименовании препарата, под которым он будет выпущен в обращение, будет решаться ФМБА России только после успешного прохождения доклинических и клинических исследований вакцины», — заявили в пресс-службе 16 июня.

Название «Аврора» прозвучало в кулуарах ПМЭФ-2021, однако директор НИИ Виктор Трухин подчеркивал, что речь о внутренней документации. «Учитывается оценка этико-слухового восприятия, плюс возможности транскрипции в латиницу», — сообщил он. Данные об эффективности новой вакцины ФМБА надеется получить к концу года.

C новым ростом заболеваемости чиновники и общественные деятели стали снова массово призывать россиян вакцинироваться от коронавируса. Подробнее — в материале «Фонтанки».

В России зарегистрированы четыре отечественные вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник лайт», разработанные Центром им. Гамалеи Минздрава, «Эпиваккорона» центра «Вектор» Роспотребнадзора и «Ковивак» Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.

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