Петербургские выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию. Один из массовых экзаменов проходит штатно, несмотря на коронавирус

Почти 15 тысяч выпускников сдают единый государственный экзамен по обществознанию в Петербурге 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию.



Обществознание традиционно второй по популярности предмет по выбору после профильной математики. В этом году ему отдали предпочтение 38% петербуржцев, зарегистрировавшихся для участия на ЕГЭ. Экзамен проходит в 107 пунктах на базе школ. Также 19 выпускников сдают его на дому.



Учитывая эпидемиологическую обстановку, наблюдение за ходом проведения ЕГЭ осуществляется преимущественно в режиме онлайн. Для этого организована работа 20 ситуационных центров, размещенных на базе образовательных учреждений районов Петербурга.

