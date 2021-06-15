Петербургские выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию. Один из массовых экзаменов проходит штатно, несмотря на коронавирус

Почти 15 тысяч выпускников сдают единый государственный экзамен по обществознанию в Петербурге 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию.
Обществознание традиционно второй по популярности предмет по выбору после профильной математики. В этом году ему отдали предпочтение 38% петербуржцев, зарегистрировавшихся для участия на ЕГЭ. Экзамен проходит в 107 пунктах на базе школ. Также 19 выпускников сдают его на дому.
Учитывая эпидемиологическую обстановку, наблюдение за ходом проведения ЕГЭ осуществляется преимущественно в режиме онлайн. Для этого организована работа 20 ситуационных центров, размещенных на базе образовательных учреждений районов Петербурга.
«Как отмечает Министерство просвещения РФ, сохранять график ЕГЭ на территории всей страны, несмотря на ухудшение эпидемической ситуации, позволяют принимаемые в пунктах проведения экзаменов меры по защите здоровья всех участников экзаменационного процесса. В частности, во всех помещениях и аудиториях, задействованных в итоговой аттестации, проходят обязательные процедуры дезинфекции, проветривания, а во время экзаменов действуют специальные правила дистанционной рассадки, особые условия входа и выхода из помещения. Также все зоны снабжены необходимыми антисептиками и иными средствами защиты», — уточнили в Смольном.
Результаты экзамена по обществознанию объявят не позднее 30 июня. Следующие в расписании ЕГЭ — иностранные языки (письменная часть) и биология. Эти предметы выпускники сдадут 11 и 18 июня.
Ранее Смольный официально ужесточил коронавирусные ограничения, запретив продавать еду в торговых центрах и фан-зонах Евро-2020, для общепита введён «комендантский час». По информации нашего издания, в городе ежедневно госпитализируют более 800 человек с COVID-19.