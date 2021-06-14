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Ахилл промахнулся. Слава пророка недолго сопровождала эрмитажного еврокота

Эрмитажный кот Ахилл впервые промахнулся, выбирая победителя на Евро-2020

Эрмитажный кот Ахилл впервые со старта чемпионата Европы по футболу промахнулся с победителем. 14 июня он выбрал миску с флагом Польши, однако в матче победила сборная Словакии.

«А ведь у меня были некоторые сомнения. Похоже, сборная Польши просто расслабилась, узнав мой прогноз. Как говорится, на Ахилла надейся, а сам не плошай», — с таким текстом вышла история в Instagram эрмитажного кота после поражения Польши на «Санкт-Петербург арене».

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Ранее Ахилл предсказал победу сборной Италии в матче с турками и триумф бельгийцев в игре с Россией.

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Комментарии (3)

Vikilein
Всё правильно он угадал. Просто кот автогол посчитал, как гол в ворота противника. :)))
Alex000
И даже попытка похайпать сфейлилась.
any_5e4cfc41eb9fb
Кот прикормленный
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