Эрмитажный кот Ахилл впервые со старта чемпионата Европы по футболу промахнулся с победителем. 14 июня он выбрал миску с флагом Польши, однако в матче победила сборная Словакии.



«А ведь у меня были некоторые сомнения. Похоже, сборная Польши просто расслабилась, узнав мой прогноз. Как говорится, на Ахилла надейся, а сам не плошай», — с таким текстом вышла история в Instagram эрмитажного кота после поражения Польши на «Санкт-Петербург арене».