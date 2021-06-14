Вратарь Польши сотворил историю, забив в свои ворота в матче Евро-2020 в Петербурге. Помог ему экс-футболист «Зенита»

Автором первого мяча стал польский вратарь Войчех Шченсны, забивший на 18-й минуте в свои ворота после удара бывшего игрока «Зенита» Роберта Мака: мяч попал в штангу, отскочил в руку голкипера и залетел в ворота. Шченсны стал автором первого вратарского автогола в истории чемпионатов Европы.



Также у словаков отличились Милан Шкриньяр (69), а у поляков — Кароль Линетти (46).

