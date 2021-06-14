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Вратарь Польши сотворил историю, забив в свои ворота в матче Евро-2020 в Петербурге. Помог ему экс-футболист «Зенита»

Польша проиграла Словакии на матче Евро-2020 в Петербурге

Победой сборной Словакии завершился матч чемпионата Европы по футболу против национальной команды Польши, который прошел в Петербурге 14 июня. Словаки выиграли со счетом 2:1.

Автором первого мяча стал польский вратарь Войчех Шченсны, забивший на 18-й минуте в свои ворота после удара бывшего игрока «Зенита» Роберта Мака: мяч попал в штангу, отскочил в руку голкипера и залетел в ворота. Шченсны стал автором первого вратарского автогола в истории чемпионатов Европы.

Также у словаков отличились Милан Шкриньяр (69), а у поляков — Кароль Линетти (46).

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Следующий матч Евро-2020 в Петербурге пройдет 16 июня. В этот день сыграют Россия и Финляндия. В первом матче турнира российская сборная проиграла Бельгии 0:3.

Напомним, «Фонтанка» писала о том, как задорно на матч добирались польские фанаты, которым теперь радоваться нечему.

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