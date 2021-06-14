Вратарь Польши сотворил историю, забив в свои ворота в матче Евро-2020 в Петербурге. Помог ему экс-футболист «Зенита»

Автором первого мяча стал польский вратарь Войчех Шченсны, забивший на 18-й минуте в свои ворота после удара бывшего игрока «Зенита» Роберта Мака: мяч попал в штангу, отскочил в руку голкипера и залетел в ворота. Шченсны стал автором первого вратарского автогола в истории чемпионатов Европы.
Также у словаков отличились Милан Шкриньяр (69), а у поляков — Кароль Линетти (46).
Следующий матч Евро-2020 в Петербурге пройдет 16 июня. В этот день сыграют Россия и Финляндия. В первом матче турнира российская сборная проиграла Бельгии 0:3.
Напомним, «Фонтанка» писала о том, как задорно на матч добирались польские фанаты, которым теперь радоваться нечему.