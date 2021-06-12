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Защиты просто нет: бельгийцы забили второй мяч в ворота сборной России

Рассказываем, что происходит в Санкт-Петербурге

Большой футбольный вечер — сборная России проводит первый матч на чемпионате Европы по футболу. Наши соперники — бельгийцы — один из фаворитов турнира. Мы в режиме онлайн следим за поединком в Санкт-Петербурге.

Если вы на стадионе, то делитесь впечатлениями и присылайте фото в любой из мессенджеров по номеру +7 919 370-70-70.

Прямой эфир из фан-зоны на Конюшенной площади

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Во втором тайме Россия перешла на игру в три защитника. Кажется, что такой вариант нашей команде подходит лучше.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Дзюба пробил в створ! Но перед этим Черышев нарушил правила.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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В начале второго тайма сборная России провела пару осмысленных атак. Правда, без ударов.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Стартовал второй тайм. Еще одна замена в составе сборной России: Дивеев вместо Баринова.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Стюарды просят болельщиков надевать маски. Если честно, то с такой игрой сборной России маску хочется натянуть на глаза, чтобы не видеть этого безобразия в обороне.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Болельщикам сообщают, что на матч Польша — Словакия, который пройдет в Санкт-Петербурге в понедельник, еще можно купить билеты.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Эмоции первого тайма из фан-зоны на Конюшенной площади.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Болельщики выстраиваются в очередь за хот-догами.

Фото: Николай Кудин 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Вот мнение известного аналитика Александра Дорского:

«Штаб Черчесова не в первый раз удивляет на большом турнире — четырех из пяти матчей в 2021-м Россия играла в пять защитников (в том числе оба — прямо перед Евро), а против Бельгии вышла с четырьмя.

Черчесов рассказывал, что 80% времени на сборе в Австрии Баринов провел в обороне — там же сыграл против Болгарии, но сегодня вышел в центре в паре с Оздоевым. Логику такого решения Черчесова, возможно, мы узнаем после игры, ну а почему Черчесов отдал фланги полузащиты Зобнину и Кузяеву, и так понятно.

Это самые объемные и дисциплинированные полузащитники России, имеющие большой опыт игры на фланге в разных ролях и смехах. Еще задолго до матча было ясно, что Россия будет много позиционно обороняться, латерали Бельгии Кастань и особенно Торган Азар будут занимать очень высокие позиции — благодаря Зобнину и Кузяеву Россия могла перестраиваться в пять защитников (кто им становился, зависело от края атаки бельгийцев). Плюс у Зобнина и особенно Кузяева нет особых проблем с доигрышем до своей лицевой.

И нельзя же сказать, что Россия провалила первый тайм, а Черчесов сделал какую-то ерунду — кроме трех привозов (два — Семенова, один — Шунина), бельгийцы создали еще один момент, когда Шунин спас после удара Торгана Азара в упор. И то — к Торгану мяч отлетел рикошетом от Джикии.

Конечно, шансов вернуться в игру после перерыва не так много. Изначальный план тоже не подходит — Кузяев получил травму в столкновении с Кастанем и был заменен на Черышева. В обороне Денис не может дать того качества, а на чужой половине не может быть таким разнообразным, как Далер (хотя сегодня Кузяев был довольно сильно привязан к краю).

Россия удивила, Черчесов снова почти всех перехитрил.

Бельгия нанесла 5 ударов из штрафной Шунина — голы, удар Дендонкера после обреза Семенова в центре поля и удар Торгана после навеса и рикошета.

Только удар Карраско в самом конце тайма — реально высочайшее индивидуальное мастерство, благодаря которому раскрутили Баринова и Фернандеса.

Да, у нас в атаке не было ничего, кроме удара Фернандеса после углового.

Но глобально Черчесова перехитрила его же оборона».

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Мы прекрасно знали, что самое слабое место нашей команды — защита. Бельгийцы, конечно, владели инициативой, но оба мяча на совести игроков сборной России. При этом совершенно не получается организовать хотя бы одну позиционную атаку. С такой игрой шансов даже на ничью нет.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Первый тайм подошел к концу. У Черчесова есть 15 минут, чтобы внести какие-то поправки в игру.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Еще одна вынужденная замена — Караваев вышел вместо Жиркова.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Арбитры на всякий случай пересмотрели момент с падением игрока сборной Бельгии.

Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Реакция болельщиков, которые смотрят матч в фан-зоне.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Как безобразно действует в обороне сборная России: навес, Шунин отбивает прямо перед собой, Менье вколачивает мяч в ворота.

«Россия-1» 

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Идет 32-я минута, а игроки сборной России уже тяжело дышат. Играть без мяча очень сложно. Пока совершенно непонятно, каким образом можно забить бельгийцам.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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В составе сборной России первая замена — Черышев вышел вместо Кузяева, который получил травму.

Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Пока на счету нашей сборной лишь пара не самых опасных атак. Очевидно, что защитники сборной Бельгии довольно легко справляются с навесами в сторону Дзюбы.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Ромелу Лукаку забил 19 голов в последних 15 матчах за сборную Бельгии.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Стало известно, что прокричал в камеру Лукаку: «Chris, I love you»! Это мощный жест поддержки игрока сборной Дании!

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Полноценной поддержки на трибунах, как на клубных матчах, нет, передает корреспондент «Фонтанки».

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Бельгия продолжает владеть мячом — они делают много поперечных передач, выжидая, когда можно будет сделать пас вразрез. Защитники сборной России с трудом справляются с ними.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Давайте посмотрим видео гола — такие ошибки игрок сборной допускать просто не имеет права!

Раньше всех. Ну почти / t.me

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Снова отличная игра Фернандеса, который классно навесил с правого фланга, Дзюба скинул под удар Оздоеву, но тот пробил мимо ворот.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Марио Фернандес имел шанс сравнять счет — защитник сборной России пробил головой после навеса с углового. Но точно в Тибо Куртуа!

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Случилось то, чего мы боялись. На 10-й минуте Семенов пропустил мяч между ног, он попал к Лукаку, который без всяких проблем переправил его в ворота. Такая пенка!

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Еще несколько кадров из фан-зоны. Там собрались болельщики из разных регионов страны.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Первая осмысленная атака в исполнении сборной России — Дзюба сумел зацепиться за мяч и прострелил в штрафную. Угловой.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Обе команды пока действуют довольно осторожно.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Поединок стартовал! Очень важно не пропустить быстрый гол.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Отметим, что из-за ковидных ограничений стадион разрешили заполнить лишь на 50% (чуть больше 30 тысяч зрителей).

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Звучат гимны России и Бельгии.

Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Церемония открытия матча весьма лаконичная.

Михаил Гончаров / «Фонтанка» 

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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За десять минут до начала матча площадь перед стадионом практически опустела.

Павел Каравашин / «Фонтанка» 

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Совсем скоро стартует торжественная церемония.

Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Перед матчем поле пару раз полили.

Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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У каждого болельщика есть специальный паспорт — Fan ID.

«Дети пошли на футбол Россия — Бельгия. Старший — бельгийский дьявол, младший — российский ангел. Только при входе на стадион почему-то заставили смыть макияж, мол, система Fan ID не распознает», — написал питерский депутат Борис Вишневский.

Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Что творит с силовиками чемпионат Европы! Один из росгвардейцев согласился сделать селфи с болельщиками.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Активные братания. Наши учат бельгийцев пить пиво!

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Мы в прямом эфире транслируем, что происходит в фан-зоне на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Штаюра / 74.ru 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
Фото: Сергей Иванов / «Фонтанка»
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Самое крутое на таких матчах — это братание болельщиков команд.

Павел Каравашкин / «Фонтанка»

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин 
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Кузяев получил травму
Кузяев получил травмуФото: «Россия-1» 
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка»
Фото: Михаил Гончаров / «Фонтанка» 
Фото: Борис Вишневский
Фото: Борис Вишневский
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка» 
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка»