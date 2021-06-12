Защиты просто нет: бельгийцы забили второй мяч в ворота сборной России

Вот мнение известного аналитика Александра Дорского:

«Штаб Черчесова не в первый раз удивляет на большом турнире — четырех из пяти матчей в 2021-м Россия играла в пять защитников (в том числе оба — прямо перед Евро), а против Бельгии вышла с четырьмя.



Черчесов рассказывал, что 80% времени на сборе в Австрии Баринов провел в обороне — там же сыграл против Болгарии, но сегодня вышел в центре в паре с Оздоевым. Логику такого решения Черчесова, возможно, мы узнаем после игры, ну а почему Черчесов отдал фланги полузащиты Зобнину и Кузяеву, и так понятно.



Это самые объемные и дисциплинированные полузащитники России, имеющие большой опыт игры на фланге в разных ролях и смехах. Еще задолго до матча было ясно, что Россия будет много позиционно обороняться, латерали Бельгии Кастань и особенно Торган Азар будут занимать очень высокие позиции — благодаря Зобнину и Кузяеву Россия могла перестраиваться в пять защитников (кто им становился, зависело от края атаки бельгийцев). Плюс у Зобнина и особенно Кузяева нет особых проблем с доигрышем до своей лицевой.



И нельзя же сказать, что Россия провалила первый тайм, а Черчесов сделал какую-то ерунду — кроме трех привозов (два — Семенова, один — Шунина), бельгийцы создали еще один момент, когда Шунин спас после удара Торгана Азара в упор. И то — к Торгану мяч отлетел рикошетом от Джикии.



Конечно, шансов вернуться в игру после перерыва не так много. Изначальный план тоже не подходит — Кузяев получил травму в столкновении с Кастанем и был заменен на Черышева. В обороне Денис не может дать того качества, а на чужой половине не может быть таким разнообразным, как Далер (хотя сегодня Кузяев был довольно сильно привязан к краю).



Россия удивила, Черчесов снова почти всех перехитрил.



Бельгия нанесла 5 ударов из штрафной Шунина — голы, удар Дендонкера после обреза Семенова в центре поля и удар Торгана после навеса и рикошета.



Только удар Карраско в самом конце тайма — реально высочайшее индивидуальное мастерство, благодаря которому раскрутили Баринова и Фернандеса.



Да, у нас в атаке не было ничего, кроме удара Фернандеса после углового.



Но глобально Черчесова перехитрила его же оборона».

