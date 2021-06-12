Защиты просто нет: бельгийцы забили второй мяч в ворота сборной России

Большой футбольный вечер — сборная России проводит первый матч на чемпионате Европы по футболу. Наши соперники — бельгийцы — один из фаворитов турнира. Мы в режиме онлайн следим за поединком в Санкт-Петербурге.
Если вы на стадионе, то делитесь впечатлениями и присылайте фото в любой из мессенджеров по номеру +7 919 370-70-70.
Прямой эфир из фан-зоны на Конюшенной площади
Во втором тайме Россия перешла на игру в три защитника. Кажется, что такой вариант нашей команде подходит лучше.
Дзюба пробил в створ! Но перед этим Черышев нарушил правила.
В начале второго тайма сборная России провела пару осмысленных атак. Правда, без ударов.
Стартовал второй тайм. Еще одна замена в составе сборной России: Дивеев вместо Баринова.
Стюарды просят болельщиков надевать маски. Если честно, то с такой игрой сборной России маску хочется натянуть на глаза, чтобы не видеть этого безобразия в обороне.
Болельщикам сообщают, что на матч Польша — Словакия, который пройдет в Санкт-Петербурге в понедельник, еще можно купить билеты.
Эмоции первого тайма из фан-зоны на Конюшенной площади.
Болельщики выстраиваются в очередь за хот-догами.
Вот мнение известного аналитика Александра Дорского:
«Штаб Черчесова не в первый раз удивляет на большом турнире — четырех из пяти матчей в
Черчесов рассказывал, что 80% времени на сборе в Австрии Баринов провел в обороне — там же сыграл против Болгарии, но сегодня вышел в центре в паре с Оздоевым. Логику такого решения Черчесова, возможно, мы узнаем после игры, ну а почему Черчесов отдал фланги полузащиты Зобнину и Кузяеву, и так понятно.
Это самые объемные и дисциплинированные полузащитники России, имеющие большой опыт игры на фланге в разных ролях и смехах. Еще задолго до матча было ясно, что Россия будет много позиционно обороняться, латерали Бельгии Кастань и особенно Торган Азар будут занимать очень высокие позиции — благодаря Зобнину и Кузяеву Россия могла перестраиваться в пять защитников (кто им становился, зависело от края атаки бельгийцев). Плюс у Зобнина и особенно Кузяева нет особых проблем с доигрышем до своей лицевой.
И нельзя же сказать, что Россия провалила первый тайм, а Черчесов сделал какую-то ерунду — кроме трех привозов (два — Семенова, один — Шунина), бельгийцы создали еще один момент, когда Шунин спас после удара Торгана Азара в упор. И то — к Торгану мяч отлетел рикошетом от Джикии.
Конечно, шансов вернуться в игру после перерыва не так много. Изначальный план тоже не подходит — Кузяев получил травму в столкновении с Кастанем и был заменен на Черышева. В обороне Денис не может дать того качества, а на чужой половине не может быть таким разнообразным, как Далер (хотя сегодня Кузяев был довольно сильно привязан к краю).
Россия удивила, Черчесов снова почти всех перехитрил.
Бельгия нанесла 5 ударов из штрафной Шунина — голы, удар Дендонкера после обреза Семенова в центре поля и удар Торгана после навеса и рикошета.
Только удар Карраско в самом конце тайма — реально высочайшее индивидуальное мастерство, благодаря которому раскрутили Баринова и Фернандеса.
Да, у нас в атаке не было ничего, кроме удара Фернандеса после углового.
Но глобально Черчесова перехитрила его же оборона».
Мы прекрасно знали, что самое слабое место нашей команды — защита. Бельгийцы, конечно, владели инициативой, но оба мяча на совести игроков сборной России. При этом совершенно не получается организовать хотя бы одну позиционную атаку. С такой игрой шансов даже на ничью нет.
Первый тайм подошел к концу. У Черчесова есть
Еще одна вынужденная замена — Караваев вышел вместо Жиркова.
Арбитры на всякий случай пересмотрели момент с падением игрока сборной Бельгии.
Реакция болельщиков, которые смотрят матч в фан-зоне.
Как безобразно действует в обороне сборная России: навес, Шунин отбивает прямо перед собой, Менье вколачивает мяч в ворота.
«Россия-1»
Идет 32-я минута, а игроки сборной России уже тяжело дышат. Играть без мяча очень сложно. Пока совершенно непонятно, каким образом можно забить бельгийцам.
В составе сборной России первая замена — Черышев вышел вместо Кузяева, который получил травму.
Пока на счету нашей сборной лишь пара не самых опасных атак. Очевидно, что защитники сборной Бельгии довольно легко справляются с навесами в сторону Дзюбы.
Ромелу Лукаку забил
🇧🇪 Romelu Lukaku has scored 19 goals in his last 15 competitive games for Belgium 🔥#EURO2020 pic.twitter.com/pjeGCgaKOn— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021
Стало известно, что прокричал в камеру Лукаку: «Chris, I love you»! Это мощный жест поддержки игрока сборной Дании!
Полноценной поддержки на трибунах, как на клубных матчах, нет, передает корреспондент «Фонтанки».
Бельгия продолжает владеть мячом — они делают много поперечных передач, выжидая, когда можно будет сделать пас вразрез. Защитники сборной России с трудом справляются с ними.
Давайте посмотрим видео гола — такие ошибки игрок сборной допускать просто не имеет права!
Раньше всех. Ну почти / t.me
Снова отличная игра Фернандеса, который классно навесил с правого фланга, Дзюба скинул под удар Оздоеву, но тот пробил мимо ворот.
Марио Фернандес имел шанс сравнять счет — защитник сборной России пробил головой после навеса с углового. Но точно в Тибо Куртуа!
Случилось то, чего мы боялись. На 10-й минуте Семенов пропустил мяч между ног, он попал к Лукаку, который без всяких проблем переправил его в ворота. Такая пенка!
Еще несколько кадров из фан-зоны. Там собрались болельщики из разных регионов страны.
Первая осмысленная атака в исполнении сборной России — Дзюба сумел зацепиться за мяч и прострелил в штрафную. Угловой.
Обе команды пока действуют довольно осторожно.
Поединок стартовал! Очень важно не пропустить быстрый гол.
Отметим, что из-за ковидных ограничений стадион разрешили заполнить лишь на 50% (чуть больше
Звучат гимны России и Бельгии.
Церемония открытия матча весьма лаконичная.
Михаил Гончаров / «Фонтанка»
За десять минут до начала матча площадь перед стадионом практически опустела.
Павел Каравашин / «Фонтанка»
Совсем скоро стартует торжественная церемония.
Перед матчем поле пару раз полили.
У каждого болельщика есть специальный паспорт — Fan ID.
«Дети пошли на футбол Россия — Бельгия. Старший — бельгийский дьявол, младший — российский ангел. Только при входе на стадион почему-то заставили смыть макияж, мол, система Fan ID не распознает», — написал питерский депутат Борис Вишневский.
Что творит с силовиками чемпионат Европы! Один из росгвардейцев согласился сделать селфи с болельщиками.
Активные братания. Наши учат бельгийцев пить пиво!
Мы в прямом эфире транслируем, что происходит в фан-зоне на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге.
Самое крутое на таких матчах — это братание болельщиков команд.
Павел Каравашкин / «Фонтанка»