Журналист NBC: Путин убеждал меня, что Запад финансирует российскую оппозицию

Журналист NBC Кир Симмонс 14 июня поделился впечатлениями от разговора с президентом России Владимиром Путиным, который дал интервью американскому телеканалу.



После окончания интервью, которое длилось около полутора часов, корреспондент и глава России беседовали уже не под запись.



«После интервью президент Путин продолжил разговор со мной без камеры, наклоняясь вперед, глядя мне в глаза, использовал навыки бывшего офицера КГБ. Он убеждал меня, например, в том, что, как он считает, Запад финансирует оппозиционные группировки в Москве», — рассказал Симмонс каналу NBC.

