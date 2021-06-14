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Журналист NBC: Путин убеждал меня, что Запад финансирует российскую оппозицию

Журналист NBC Кир Симмонс 14 июня поделился впечатлениями от разговора с президентом России Владимиром Путиным, который дал интервью американскому телеканалу.

После окончания интервью, которое длилось около полутора часов, корреспондент и глава России беседовали уже не под запись.

«После интервью президент Путин продолжил разговор со мной без камеры, наклоняясь вперед, глядя мне в глаза, использовал навыки бывшего офицера КГБ. Он убеждал меня, например, в том, что, как он считает, Запад финансирует оппозиционные группировки в Москве», — рассказал Симмонс каналу NBC.

Журналист перед интервью, которое было записано в Кремле 11 июня, две недели провел на карантине. В разговоре Путин, в частности, назвал фарсом обвинения в кибератаках на США в адрес российских хакеров, а также заявил, что к оппозиционеру Алексею Навальному в колонии нет предвзятого отношения.

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Комментарии (20)

AndrewBarsik
Интересно- что за объединение такое "Запад"? Вот Португалия, Исландия, Словения тоже на Западе. Финансируют ли они российскую оппозицию? Знают ли жители этих стран, что они входят в некое объединение "Запад", которое ставит своей целью погубить Россию? Я уверен, что не знают. А если им это кто-то скажет, то они сильно удивятся и не поверят.
Набеглов
А как же помним, враги народа которые на деньги английских и японских разведок.
Norge
Почему мы платим лдпр, кпрф, срзпшг? Потому, что запад им не хочет платить, а они нам очень нужны. Ну и наоборот.
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