Путин: В колонии с Навальным обращаются не хуже, чем с кем-либо другим

Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC прокомментировал пребывание в тюрьме оппозиционера Алексея Навального. Глава государства заверил, что с заключенным обращаются не хуже, чем с другими.



«С ним будут обращаться не хуже, чем с кем-либо», — сказал президент. На прямой вопрос, отдавал ли он приказ убить оппозиционера, Владимир Путин ответил: «У нас нет такой привычки — убивать кого-либо».

Комментируя ситуацию с оппозицией в России, глава государства заявил, что власть борется с инакомыслием ничуть не больше, чем в США — с помощью законов об иностранных агентах, а также припомнил январские события во время столкновений в Капитолии в Вашингтоне.