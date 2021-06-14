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Путин: В колонии с Навальным обращаются не хуже, чем с кем-либо другим

Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC прокомментировал пребывание в тюрьме оппозиционера Алексея Навального. Глава государства заверил, что с заключенным обращаются не хуже, чем с другими.

«С ним будут обращаться не хуже, чем с кем-либо», — сказал президент. На прямой вопрос, отдавал ли он приказ убить оппозиционера, Владимир Путин ответил: «У нас нет такой привычки — убивать кого-либо».

Комментируя ситуацию с оппозицией в России, глава государства заявил, что власть борется с инакомыслием ничуть не больше, чем в США — с помощью законов об иностранных агентах, а также припомнил январские события во время столкновений в Капитолии в Вашингтоне.

Напомним, Навальный отбывает наказание по делу «Ив Роше» после того, как суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене оппозиционеру условного срока на реальный. Всего с учетом домашнего ареста в колонии политику предстоит провести 2,5 года.

Кроме того, Навальный был оштрафован по делу о клевете на 850 тысяч рублей. В конце мая в отношении оппозиционера возбудили новое уголовное дело — об оскорблении судьи.

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Комментарии (4)

piterez
Когда рейтинг доверия или само доверие на нуле, ты можешь говорить что-угодно, суть останется прежней, президент России - вор, лжец и убийца. Это самая распространенная характеристика для криминального гангстера в любой точке планеты.
NasushnyBread
Когда президент произносит «У нас нет такой привычки — убивать кого-либо», возникает вопрос: у кого это, "у нас"?
265984735
Кухарятам – расчехлить тазики и набрать воды!
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