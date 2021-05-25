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«Я качусь по наклонной». Против Навального возбудили новое уголовное дело

Дело за оскорбление судьи возбудили в отношении Алексея Навального

Оппозиционный политик прокомментировал новое уголовное дело, которое возбудили в его отношении.

«Кто-то в тюрьме встает на путь исправления, а я, очевидно, качусь по наклонной. <...> Мое преступление, расследуемое самой высшей следственной инстанцией, — это оскорбление судьи [Веры] Акимовой», — сообщил 25 мая Алексей Навальный в своем Instagram после встречи со следователем по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ.

Судья столичного суда рассматривала дело о клевете оппозиционера на 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Во время заседания Навальный неоднократно получал замечания за свои препирательства со свидетелями, прокурором и даже судьей Верой Акимовой.

Следователь по особо важным делам также рассказал осужденному, что СК расследует еще два дела, фигурантом которых является Навальный. Первое связано с якобы имевшим место хищением пожертвований из признанного иностранным агентом ФБК. «Просто написано «похитил». Вот и всё», — прокомментировал обвинения Навальный.

Кроме того, в его отношении возбудили дело, как заметил сам оппозиционер, «по очень экзотической статье 239» (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). «Следователи обвиняют меня в том, что я «побуждал граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей», — заметил Навальный.

Сейчас Навальный отбывает наказание по так называемому делу «Ив Роше». Федеральная служба исполнения наказаний в середине января подала ходайство в московский суд о замене условного срока на реальный. В начале февраля суд ходатайство удовлетворил, и Навальному заменили условные 3,5 года на реальные. С учетом домашнего ареста в колонии политику предстоит провести 2,5 года.

Дело о клевете было возбуждено в отношении Алексея Навального в июне прошлого года. 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко возмутился после комментария Навального в YouTube об участии пенсионера в ролике о голосовании по поправкам к Конституции. 20 февраля суд признал оппозиционера виновным. Обвиняемому назначили наказание в виде штрафа в 850 000 рублей.

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Комментарии (8)

dragvs
Навальному все же как Ленину надо было валить из страны. А путинизм рано или поздно падет во благо будущего этой страны.
DrDick
Это не суд, это стыд.
SapienS
Обустраивайся, Лёлик. Сидеть тебе до конца жизни теперь.
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