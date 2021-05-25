«Я качусь по наклонной». Против Навального возбудили новое уголовное дело

Оппозиционный политик прокомментировал новое уголовное дело, которое возбудили в его отношении.



«Кто-то в тюрьме встает на путь исправления, а я, очевидно, качусь по наклонной. <...> Мое преступление, расследуемое самой высшей следственной инстанцией, — это оскорбление судьи [Веры] Акимовой», — сообщил 25 мая Алексей Навальный в своем Instagram после встречи со следователем по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ.



Судья столичного суда рассматривала дело о клевете оппозиционера на 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Во время заседания Навальный неоднократно получал замечания за свои препирательства со свидетелями, прокурором и даже судьей Верой Акимовой.

