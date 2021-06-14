В Сестрорецком разливе в Петербурге трое молодых людей выпали из лодки

Спасатели помогли не утонуть компании молодых людей, которые взяли в аренду лодку 14 июня, но не справились с управлением и оказались за бортом.



Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошёл в Сестрорецком разливе в Курортном районе Петербурга. Троим промокшим около 20 лет. Всех их достали из воды сотрудники отряда ПСС, доставили на станцию и передали медикам. Помощь никому не понадобилась, лодку вернули в аренду.



Напомним, ранее сообщалось о моторной лодке с двумя рыбаками, опрокинувшейся в Финском заливе. Одного мужчину спасли, второго ищут.

