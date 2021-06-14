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В Финском заливе перевернулась моторная лодка. Одного мужчину после ночи на волнах спас рыбак, второго ищут

Моторная лодка с двумя людьми на борту перевернулась в Финском заливе в районе Кронштадта

Ночь провел на перевернутой лодке в Финском заливе житель Петербурга. Его товарищ пропал.

Как стало известно «Фонтанке» 14 июня, компания из трех мужчин вечером 12 июня приехала в Кронштадт на рыбалку. Они добрались до форта «Шанц», где накачали лодку и доплыли на ней до 1-го северного форта. Там двое мужчин решили обкатать новый мотор и уплыли в залив. В районе 21 часа лодка неудачно попала в волну и перевернулась. Один из мужчин, 43-летний житель Петербурга, два часа провел в воде, а потом смог взобраться на перевернувшуюся лодку. Своего товарища он видел некоторое время рядом, а потом потерял из виду. Только около 15 часов 13 июня дрейфующую лодку увидел другой рыбак, который и помог добраться до берега петербуржцу. Поиск его товарища ведется.

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Комментарии (2)

Zoltan
Спасжилеты в лодке лежали? А перед выходом еще и коньячка хлопнули?
hal9000
А третий че делал??
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