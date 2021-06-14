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Сборную Словакии эвакуировали из-за задымления в отеле «Европа». Но в сквер их не отправили

Сборную Словакии эвакуировали из-за дымившего холодильника на кухне отеля в центре Петербурга

У футболистов сборной Словакии в Петербурге случилось внеплановое приключение. В гостинице, где они остановились, сработала пожарная сигнализация.

Как стало известно «Фонтанке» 14 июня, спортсменов не выгнали в сквер на площади Искусств, куда отправили большинство постояльцев и персонал, а перевели из номеров в безопасное помещение на первом этаже отеля на Михайловской улице.

По уточненным данным, на кухне ресторана на втором этаже гостиницы задымил холодильник. По данным «Фонтанки», всего пришлось эвакуировать около 90 человек. Пострадавших нет.

Напомним, сборная Словакии сыграет с поляками в Петербурге 14 июня. Матч начинается в 19:00. За польскими фанатами со вчерашнего дня наблюдает петербургская полиция.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Вячеслав Рогожин
Что там насчет соблюдения антиковидных норм в указанном помещении?))
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