Сборную Словакии эвакуировали из-за задымления в отеле «Европа». Но в сквер их не отправили

Как стало известно «Фонтанке» 14 июня, спортсменов не выгнали в сквер на площади Искусств, куда отправили большинство постояльцев и персонал, а перевели из номеров в безопасное помещение на первом этаже отеля на Михайловской улице.



По уточненным данным, на кухне ресторана на втором этаже гостиницы задымил холодильник. По данным «Фонтанки», всего пришлось эвакуировать около 90 человек. Пострадавших нет.



Напомним, сборная Словакии сыграет с поляками в Петербурге 14 июня. Матч начинается в 19:00. За польскими фанатами со вчерашнего дня наблюдает петербургская полиция.