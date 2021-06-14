Корреспондент «Фонтанки» стал очевидцем эвакуации из отеля на Михайловской улице в Петербурге. Сотрудники и постояльцы дисциплинированно идут в сквер на площади Искусств.

Как сообщают очевидцы 14 июня, исход постояльцев и персонала из «Европы» начался около 13:10. К половине второго толпа уже стояла в сквере напротив Русского музея.



«Фонтанка» позвонила в отель, однако задать вопрос не успела. Корреспондента сразу же попросили «эвакуироваться на площадь Искусств в связи с сообщением о пожаре».

