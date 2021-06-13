Как передаёт корреспондент «Фонтанки», около девяти вечера 13 июня организаторы и участники мероприятия наконец-то решили покинуть пространство «Рёбра Евы» в Фонарном переулке. У двери их встречал сотрудник полиции, который примерно минуту не давал им выйти из парадной, вопросительно смотря в сторону коллег в штатском, которые наблюдали за происходящим во дворе. Не получив от них никакого сигнала, он произнёс: «Что в итоге-то? Хорошо, никому ничего не надо, всё» и освободил проход. Собравшаяся на выход толпа людей покинула помещение под аплодисменты.

После того, как все вышли, координатор пространства отправились его закрывать, на двери отчётливо были видны следы от подошв обуви.



Один служебный автомобиль ещё некоторое время оставался стоять у входа во двор, где проходило мероприятие. Полицейские ничего не предпринимали. Организаторы выставки-аукциона тоже продолжали испытывать судьбу — не уходили, наблюдая за бездействием стражей порядка. Терпение кончилось у корреспондента «Фонтанки». Редакционный сигнал «Покинуть место происшествия» был воспринят как награда.



Ранее мы писали, что изначально выставка-аукцион «20.2», по словам её участников, должна была состояться в «Интерьерном театре», на руководство которого было оказано «давление силовиками». Новым местом его проведения стало пространство «Рёбра Евы».



После начала мероприятия в Фонарный переулок приехали сотрудники полиции, но организаторы закрылись в помещении и приступили к продаже картин (в том числе — в онлайн-формате), это продлилось несколько часов. Полицейские, журналисты и те, кто не успел попасть на событие, всё это время стояли во дворе. Сотрудники правоохранительных органов несколько раз ломились в дверь, но, как оказалось, намерений её открыть у них не было. Скорее всего, это была «акция устрашения».

