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Петербургская полиция ломает двери, стремясь попасть на выставку-аукцион в поддержку политзаключенных

Организаторы выставки 20.2 попытались начать запланированный аукцион картин петербургских художников за закрытыми дверями, не пуская полицию в пространство «Ребра Евы». Правоохранители практически пошли на таран.

Как передает корреспондент «Фонтанки», несколько сотрудников полиции скрылись за дверью парадной. Из-за нее раздаются звуки, намекающие на упорное желание правоохранителей лично ознакомиться с выставляемом на аукционе творчеством. Есть в Сети и кадры изнутри. Судя по ним, входная дверь дрожит и вот-вот поддастся.

Участники и организаторы аукциона не открывают дверь полиции и продолжают мероприятие частично в онлайн-формате. Те, кто не успел попасть на аукцион, высказывают свои предложения дистанционно.

Инна Метелькова

Как рассказывала «Фонтанка», изначально, по словам участников мероприятия, аукцион должен был состояться в «Интерьерном театре», на руководство которого было оказано «давление силовиками». По мнению лидера арт-группы «Явь» Анастасии Владыкиной, в представленных работах нет ничего противоречащего Уголовному кодексу.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

bluxer
В России нет политзаключенных. Как, впрочем, и самой политики.
sakorol
безмасочников ищут
kоt-obormot
"Урфин Джюс и его деревянные солдаты"© (1963) — сказочная повесть Александра Волкова
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