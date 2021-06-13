Петербургская полиция ломает двери, стремясь попасть на выставку-аукцион в поддержку политзаключенных

Как передает корреспондент «Фонтанки», несколько сотрудников полиции скрылись за дверью парадной. Из-за нее раздаются звуки, намекающие на упорное желание правоохранителей лично ознакомиться с выставляемом на аукционе творчеством. Есть в Сети и кадры изнутри. Судя по ним, входная дверь дрожит и вот-вот поддастся.
Участники и организаторы аукциона не открывают дверь полиции и продолжают мероприятие частично в онлайн-формате. Те, кто не успел попасть на аукцион, высказывают свои предложения дистанционно.
Инна Метелькова
Как рассказывала «Фонтанка», изначально, по словам участников мероприятия, аукцион должен был состояться в «Интерьерном театре», на руководство которого было оказано «давление силовиками». По мнению лидера арт-группы «Явь» Анастасии Владыкиной, в представленных работах нет ничего противоречащего Уголовному кодексу.