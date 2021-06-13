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Перевозку туристов, которые пострадали в ДТП под Петербургом, осуществлял индивидуальный предприниматель

Петербургская турфирма, чьи клиенты попали в ДТП возле деревни Верхние Мандроги, наняла для перевозки индивидуального предпринимателя.

По данным 47news, за рулём автобуса ZHONG TONG находился 55-летний уроженец Армении. Стороной контракта на перевозку выступил некий индивидуальный предприниматель Байрамов.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением из-за сильного дождя. Дорога, по которой в момент аварии ехали туристы, грунтовая. Как сообщили в ГУ МВД, по факту дорожной аварии проводится проверка. «По предварительной информации, ДТП произошло по собственной неосторожности водителя», — добавили в управлении.

Пострадали, по уточненной информации от прокуратуры региона, 11 человек. Всего в автобусе было 46 туристов. За ними выехал другой автобус. Среди пассажиров двое детей, они целы.

По факту аварии начата доследственная проверка. Следователи ищут признаки уголовной статьи об оказании небезопасных услуг.

Деревня Мандроги — туристический комплекс, в котором расположены здания деревянного зодчества XVII-XVIII веков, церковь Пророка Елисея и музей водки. Желающие могут приобрести тур от одного до пяти дней. В программу входят обучение народному промыслу, мастер-классы по конному делу и т.д. Также предлагается на один день «погрузиться» в жизнь крестьянина, отказавшись от электричества и привычной одежды.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

vetra
додик не виноват.он больше не будет.
Dim22
Как буд- то в этом бизносе кто то имеет своих водителей.
LiChaBaTa
Такие статьи надо начинать всегда фразой: Государство не виновато! И далее по тексту.
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