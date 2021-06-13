Перевозку туристов, которые пострадали в ДТП под Петербургом, осуществлял индивидуальный предприниматель

Петербургская турфирма, чьи клиенты попали в ДТП возле деревни Верхние Мандроги, наняла для перевозки индивидуального предпринимателя.
По данным 47news, за рулём автобуса ZHONG TONG находился 55-летний уроженец Армении. Стороной контракта на перевозку выступил некий индивидуальный предприниматель Байрамов.
По предварительной версии, водитель не справился с управлением из-за сильного дождя. Дорога, по которой в момент аварии ехали туристы, грунтовая. Как сообщили в ГУ МВД, по факту дорожной аварии проводится проверка. «По предварительной информации, ДТП произошло по собственной неосторожности водителя», — добавили в управлении.
Пострадали, по уточненной информации от прокуратуры региона, 11 человек. Всего в автобусе было 46 туристов. За ними выехал другой автобус. Среди пассажиров двое детей, они целы.
По факту аварии начата доследственная проверка. Следователи ищут признаки уголовной статьи об оказании небезопасных услуг.