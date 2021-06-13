В Ленобласти перевернулся автобус туристической фирмы из Петербурга

По уточнённым данным, авария произошла около пяти вечера. «Тяжёлые травмы получила женщина. Её и ещё двоих человек транспортировали в Лодейное Поле. Дети в салоне были, но пострадавших среди них нет», — рассказал Кялина.

Со ссылкой на дорожную полицию издание также пишет, что в автобусе было двое детей. По предварительной информации, автобус мог задеть обочину, в результате чего перевернулся. По еще одной версии, водитель не справился с управлением из-за дождя.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти, на место ДТП выезжали спасатели 139 пожарной части противопожарной службы, они деблокировали одного из пострадавших.