В Ленобласти перевернулся автобус туристической фирмы из Петербурга

По уточнённым данным, авария произошла около пяти вечера. «Тяжёлые травмы получила женщина. Её и ещё двоих человек транспортировали в Лодейное Поле. Дети в салоне были, но пострадавших среди них нет», — рассказал Кялина.
Со ссылкой на дорожную полицию издание также пишет, что в автобусе было двое детей. По предварительной информации, автобус мог задеть обочину, в результате чего перевернулся. По еще одной версии, водитель не справился с управлением из-за дождя.
Как сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти, на место ДТП выезжали спасатели 139 пожарной части противопожарной службы, они деблокировали одного из пострадавших.
Туристический автобус перевернулся рядом с деревней Верхние Мандроги. В этот момент в салоне находились 45 человек. Региональное правительство сообщало, что пострадали как минимум десять пассажиров. Семерых увезли в Подпорожскую больницу, еще троих — в Лодейное Поле.