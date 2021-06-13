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В Ленобласти перевернулся автобус туристической фирмы из Петербурга

В туристическом автобусе, перевернувшемся в Ленобласти, могут быть петербуржцы

В ДТП в Подпорожском районе Ленобласти попал пассажирский автобус туристической фирмы из Петербурга. Об этом вечером 13 июня со ссылкой на главу местной администрации Александра Кялина сообщает 47news.

По уточнённым данным, авария произошла около пяти вечера. «Тяжёлые травмы получила женщина. Её и ещё двоих человек транспортировали в Лодейное Поле. Дети в салоне были, но пострадавших среди них нет», — рассказал Кялина.

Со ссылкой на дорожную полицию издание также пишет, что в автобусе было двое детей. По предварительной информации, автобус мог задеть обочину, в результате чего перевернулся. По еще одной версии, водитель не справился с управлением из-за дождя.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти, на место ДТП выезжали спасатели 139 пожарной части противопожарной службы, они деблокировали одного из пострадавших.

Туристический автобус перевернулся рядом с деревней Верхние Мандроги. В этот момент в салоне находились 45 человек. Региональное правительство сообщало, что пострадали как минимум десять пассажиров. Семерых увезли в Подпорожскую больницу, еще троих — в Лодейное Поле.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Karl_Ivanovich
Жажду деталей: марка автобуса, название турфирмы...
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