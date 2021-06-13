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В СК назвали предварительную причину ДТП с экскурсионным автобусом под Петербургом

Предварительной причиной ДТП с экскурсионным автобусом в Подпорожском районе Ленобласти могло стать то, что из-за сильного дождя водитель не справился с управлением.

Как пишет областной следком, вечером 13 июня на трассе рядом с деревней Верхние Мандроги шел сильный дождь. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. По данным «Фонтанки», туристы ехали в автобусе марки Zhong Tong. Несколько раз они попадали в новости из-за пожаров.

В автобусе было 45 человек, 10 из них в больнице. Один человек в тяжелом состоянии. По предварительной информации, детей среди пострадавших нет. Фото с места аварии можно посмотреть тут.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Чёрт Опасный
"По данным «Фонтанки», туристы ехали в автобусе марки Zhong Tong. Несколько раз они попадали в новости из-за пожаров."

Надо же какие туристы попались... в новости попадают из-за пожаров!
Гоша Белградский
Дорога с песчаной отсыпкой, между деревнями, теперь "трасса"?
И как надо лететь, чтобы погода (дождь) на таком покрытии имела значение на управляемости? Такой дятел и в солнечный день на этом песке убрался бы...
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