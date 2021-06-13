Первые фотографии с места ДТП, где перевернулся экскурсионный автобус, вечером 13 июня публикует издание 47news. На кадрах — последствия аварии и работа сотрудников экстренных служб в Подпорожском районе Ленобласти.
Экскурсионный автобус петербургской туристической фирмы перевернулся около пяти вечера рядом с деревней Верхние Мандроги. В этот момент в салоне находились 45 человек. Региональное правительство сообщало, что пострадали как минимум десять пассажиров. Семерых увезли в Подпорожскую больницу, ещё троих — в Лодейное Поле. Одна из пассажирок получила тяжёлые травмы.