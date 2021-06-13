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Фото с места ДТП под Петербургом: экскурсионный автобус в кювете, на месте — экстренные службы

Первые фотографии с места ДТП, где перевернулся экскурсионный автобус, вечером 13 июня публикует издание 47news. На кадрах — последствия аварии и работа сотрудников экстренных служб в Подпорожском районе Ленобласти.

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Экскурсионный автобус петербургской туристической фирмы перевернулся около пяти вечера рядом с деревней Верхние Мандроги. В этот момент в салоне находились 45 человек. Региональное правительство сообщало, что пострадали как минимум десять пассажиров. Семерых увезли в Подпорожскую больницу, ещё троих — в Лодейное Поле. Одна из пассажирок получила тяжёлые травмы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

alexpv
Дорога - блеск, прям вся мощь российского государства в этой дороге, по которой туристы ездят. 21 век мать его.
кdивое_зеdкало
…а что не так с дорогой? Поверхность обработана противообледенительными реагентами, келейность в пределах нормы, освещение соответствует времени суток!
Commentator
Это на такие дороги автомобилисты платят налоги?
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