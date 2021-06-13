Ипотечные каникулы: как нововведение депутатов скажется на господдержке заёмщиков

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Согласно законопроекту, одобренному Госдумой 9 июня, теперь можно будет претендовать на ипотечные каникулы не только по справке 2-НДФЛ, но и по ряду документов, доступных для ИП и самозанятых. В Петербурге на начало года, по данным комитета по труду и занятости, было зарегистрировано 107,2 тысячи самозанятых. Согласно базе СПАРК, действующих ИП — еще 168 тысяч.

К примеру, теперь использовать для доказательства сокращения доходов позволят книги учёта доходов и расходов ИП, самозанятым — справка о полученных доходах и выплаченных налогах, декретным отпускникам — справку от работодателя о зарплате и документы, подтверждающие нахождение в декретном отпуске, уволенным пенсионерам — прекращённый трудовой договор.



Ипотечные каникулы и реструктуризация кредитов под залог жилья за минувший год стала весьма популярной услугой. Согласно последнему отчету ЦБ, с 20 марта 2020 года, когда был дан старт льготной процедуре каникул, по май 2021 года всего по России было подано более 3,5 млн заявок. Доля удовлетворенных не так велика — всего около 59%. То есть 1,4 млн заявок были отклонены по самым разным причинам. И наиболее частая — невозможность подтвердить резкое падение доходов по методикам, которыми оперировали банки. И это лишь верхушка айсберга. Кому положены каникулы

Согласно данным Центробанка, в Петербурге только за нынешний май было выдано ипотек более чем на 36 миллиардов рублей. Общий размер долга петербуржцев по ипотечным кредитам, по последним данным ЦБ — 650 млрд рублей. За год прирост этого показателя превысил 25%. Петербуржцы — довольно исправные плательщики: просроченной значится менее 1% задолженности. Однако у многих проблемы все же есть, и один из путей решения кредитной проблемы — ипотечные каникулы.

При этом, несмотря на рост объёмов кредитования, опрошенные «Фонтанкой» банки констатировали снижение спроса на такую услугу в этом году.

«Основной пик запросов на ипотечные каникулы пришелся на весну-лето прошлого года. Сейчас обращения есть, но они носят единичный характер», — сообщили в филиале банка «Открытие» по Северо-Западу. В Сбербанке приводят конкретную цифру — около 500. Столько заёмщиков в Петербурге ежемесячно обращаются за ипотечными каникулами. Расширение списка документов, на основании которых можно просить об ипотечных каникулах, увеличит количество обращений. Ведь самозанятые не могли предоставить в банк подтверждения падения своих доходов по форме 2-НДФЛ. Основными причинами отказов соискателям на каникулы аналитики и банкиры называют несоответствие заявки федеральному закону № 76. В «Открытии» и «Санкт-Петербурге» пока говорят, что не ждут большого наплыва заявлений о каникулах от ИП и самозанятых — наплыва заявок от них ранее не было. Но, по словам представителей банков, обычно после звонка на горячую линию и получения информации о необходимости подтверждать заявку документально многие соискатели пропадали и в статистику отказов не попадали. Поэтому и посчитать, как много петербуржцев реально не получили возможности воспользоваться каникулами, невозможно.

Кроме справки 2-НДФЛ, подтвердить наступление «трудной жизненной ситуации» можно и по-другому. Закон позволяет обратиться за ипотечными каникулами и после увеличения числа иждивенцев на попечении заёмщика, к примеру при рождении ребёнка, при получении инвалидности I и II групп, временной нетрудоспособности, продлившейся более 2 месяцев подряд.

Важно учитывать нюансы. К примеру, если ипотечная квартира в собственности заёмщика не единственная или если ипотечные каникулы по нынешнему займу уже предоставлялись, то претендовать на отсрочку не получится.

«Даже если у вас есть небольшая доля в квартире бабушки в другом регионе, то формально вы уже не подходите. Отказ получат и владельцы апартаментов, так как единственным жильем должна быть именно квартира», — уточняет Филипп Чистяков, заместитель генерального директора консалтинговой группы IFL.

Россиянам с ипотекой более 15 миллионов или имеющим систематические просрочки по платежам каникулы тоже не дадут.

Что делать, если отказали

Возмущённых отзывов и конспирологических теорий вокруг правоприменительной практики закона об ипотечных каникулах сегодня предостаточно. Кто-то из оскорблённых отказом читателей «Фонтанки» подозревает банки в меркантильности и попытке отнять подорожавшие в 2020 году квартиры, другие — в намерении протолкнуть свои, менее выгодные по сравнению с госканикулами, программы реструктуризации.



«Коронавирус сильно ударил по бюджету людей и на банки обрушилось большое количество заявок. Банки точно стали жестче подходить к вопросу, что вызвало сильную эмоциональную реакцию общественности», — подчёркивает Филипп Чистяков

Если вам не дали использовать каникулы из-за недостатков в документах или их нехватки — не беда, обратиться за ипотечными каникулами можно повторно, после устранения замечаний. Вообще, банкиры в беседах с «Фонтанкой» уверяют, что не в их интересах отказывать.

«Вопреки сложившемуся мнению, банк также, как и его клиент, заинтересован в погашении кредита. В противном случае, финансовая организация будет вынуждена формировать дополнительные резервы, что приведет к убыткам в доходности», — подчёркивает Анатолий Вожов, заместитель Председателя Правления ПАО «РосДорБанк».

Кроме того, не нужно забывать, что большинство банков предлагают программы рефинансирования кредита конкурентов. Число обращений за рефинансированием в последние годы, с существенным снижением ипотечной ставки, подскочило. По оценкам банкиров спрос на рефинансирование вырос почти в шесть раз. Сбербанк и Банк Санкт-Петербург заявляет начальные ставки для рефинансирования на уровне 7,9%, банк «Открытие» — от 8,3%. Есть и экстремально низкие ставки, на уровне льготной ипотеки.