Болельщики сборной Бельгии и Словакии начали прибывать в Петербург 12 июня. Как передает корреспондент «Фонтанки» из Пулково, словаки уже в аэропорту пели, танцевали и радовались. Бельгийцы вели себя более сдержанно, практически сразу покидая аэропорт.

Полиция, как может, защищает гостей от частных таксистов. «Вы ещё одному болельщику предложите свои услуги — пойдёте работать на улицу», — свидетелем такого разговора стал корреспондент «Фонтанки».

Из-за наплыва любителей футбола оказались перегружены центры выдачи паспортов болельщиков. Например, в пункте на Невском, 48, время ожидания составляет полтора часа. Волонтеры предлагают ехать во второй пункт — в «Питер Лэнде». По их словам, очередей там нет.

На Невском проспекте женщина — зазывала экскурсионного бюро поймала российского болельщика с флагом и упросила с ней сфотографироваться. Главным аргументом было утверждение, что сборные, болельщики которой с ней селфятся, выигрывают. В качестве доказательства приводила иранцев на чемпионате мира, чья сборная выиграла, хотя и не должна была. И иранские болельщики ее на следующий день искали, чтобы отблагодарить.

Забавные сцены сегодня можно наблюдать в Петербурге повсеместно. Например, фотограф «Фонтанки» заметил бельгийского болельщика, который поехал на туристическом мотоцикле в головном уборе в виде серебряного куба. Чтобы проехать под проводами, ему пришлось пригнуться.