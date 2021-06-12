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«Дьяволы» из Бельгии и весельчаки из Словакии заполонили город на Неве

В Петербург пришел Евро-2020: очереди за Fan ID, селфи на удачу и полицейский оберег

Чемпионат Европы по футболу по-настоящему стал ощущаться в Петербурге. Город постепенно наполняется иностранными болельщиками, сборные которых будут играть на «Газпром Арене».

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Болельщики сборной Бельгии и Словакии начали прибывать в Петербург 12 июня. Как передает корреспондент «Фонтанки» из Пулково, словаки уже в аэропорту пели, танцевали и радовались. Бельгийцы вели себя более сдержанно, практически сразу покидая аэропорт.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Полиция, как может, защищает гостей от частных таксистов. «Вы ещё одному болельщику предложите свои услуги — пойдёте работать на улицу», — свидетелем такого разговора стал корреспондент «Фонтанки».

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Всего город ждет около шестисот бельгийских болельщиков, примерно столько человек подали заявление на получение Fan ID.

Из-за наплыва любителей футбола оказались перегружены центры выдачи паспортов болельщиков. Например, в пункте на Невском, 48, время ожидания составляет полтора часа. Волонтеры предлагают ехать во второй пункт — в «Питер Лэнде». По их словам, очередей там нет.

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На Невском проспекте женщина — зазывала экскурсионного бюро поймала российского болельщика с флагом и упросила с ней сфотографироваться. Главным аргументом было утверждение, что сборные, болельщики которой с ней селфятся, выигрывают. В качестве доказательства приводила иранцев на чемпионате мира, чья сборная выиграла, хотя и не должна была. И иранские болельщики ее на следующий день искали, чтобы отблагодарить.

Забавные сцены сегодня можно наблюдать в Петербурге повсеместно. Например, фотограф «Фонтанки» заметил бельгийского болельщика, который поехал на туристическом мотоцикле в головном уборе в виде серебряного куба. Чтобы проехать под проводами, ему пришлось пригнуться.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Сборная Бельгии в Петербурге проведет единственный матч, который пройдет в субботу, 12 июня. Играют с Россий на «Газпром Арене». Начало в 22:00. «Фонтанка» будет вести онлайн-трансляцию игры и околоматчевых событий.

При этом победителя в этой игре уже предсказал эрмитажный кот Ахилл. Выбор между двумя мисками с кормом хвостатому предоставили за несколько часов до матча. Кот выбрал «бельгийскую» миску.

Словаки пробудут в Петербурге минимум до 18 июня. Всего у сборной Словакии запланировано две игры в Северной столице: 14 июня — против Польши, 18 июня — против Швеции.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Сборная Бельгии задала настрой болельщикам с помощью поста в твиттере, обыграв прозвище «красные дьяволы». В официальном аккаунте появилось изображение футболистов с трезубцами, выползающих из-под земли прямо перед Спасом на Крови. Пост сопровождается подписью «На задании». Русскоязычные пользователи назвали шутку идиотской, бельгийцы повеселились и пожелали игрокам победы.

Союз европейских футбольных (УЕФА) ассоциаций в день первого матча чемпионата на петербургском стадионе презентовал город на Неве: дворцы, соборы, сапсерферы на каналах. В ролике напомнили, как на русском будет «спасибо» и «доброе утро», и добавили, что лучшая архитектура в Центральном районе возле Эрмитажа.

Евро-2020 проходит в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля.

Расписание матчей в Петербурге:

12 июня. Бельгия — Россия;
14 июня. Польша — Словакия;
16 июня. Финляндия — Россия;
18 июня. Швеция — Словакия;
21 июня. Финляндия — Бельгия;
23 июня. Швеция — Польша;
2 июля. Четвертьфинал.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

ДЮрьевич
Так единственный матч Бельгия в СПб проведёт? Хотя журналисты Фонтанки как всегда стабильны в своей некомпетентности по теме статьи …
Moyka
Ф., какого ещё "серебряного куба"!? Это Атомиум - сооружение в Брюсселе. :)
MuCephei_88
Пара сотен иностранцев это нынче равнозначно "заполонили"?
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