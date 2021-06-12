Болельщики сборной Бельгии и Словакии начали прибывать в Петербург 12 июня. Как передает корреспондент «Фонтанки» из Пулково, словаки уже в аэропорту пели, танцевали и радовались. Бельгийцы вели себя более сдержанно, практически сразу покидая аэропорт.
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Полиция, как может, защищает гостей от частных таксистов. «Вы ещё одному болельщику предложите свои услуги — пойдёте работать на улицу», — свидетелем такого разговора стал корреспондент «Фонтанки».
Всего город ждет около шестисот бельгийских болельщиков, примерно столько человек подали заявление на получение Fan ID.
Из-за наплыва любителей футбола оказались перегружены центры выдачи паспортов болельщиков. Например, в пункте на Невском, 48, время ожидания составляет полтора часа. Волонтеры предлагают ехать во второй пункт — в «Питер Лэнде». По их словам, очередей там нет.
На Невском проспекте женщина — зазывала экскурсионного бюро поймала российского болельщика с флагом и упросила с ней сфотографироваться. Главным аргументом было утверждение, что сборные, болельщики которой с ней селфятся, выигрывают. В качестве доказательства приводила иранцев на чемпионате мира, чья сборная выиграла, хотя и не должна была. И иранские болельщики ее на следующий день искали, чтобы отблагодарить.
Забавные сцены сегодня можно наблюдать в Петербурге повсеместно. Например, фотограф «Фонтанки» заметил бельгийского болельщика, который поехал на туристическом мотоцикле в головном уборе в виде серебряного куба. Чтобы проехать под проводами, ему пришлось пригнуться.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Сборная Бельгии в Петербурге проведет единственный матч, который пройдет в субботу, 12 июня. Играют с Россий на «Газпром Арене». Начало в 22:00. «Фонтанка» будет вести онлайн-трансляцию игры и околоматчевых событий.
При этом победителя в этой игре уже предсказал эрмитажный кот Ахилл. Выбор между двумя мисками с кормом хвостатому предоставили за несколько часов до матча. Кот выбрал «бельгийскую» миску.
Словаки пробудут в Петербурге минимум до 18 июня. Всего у сборной Словакии запланировано две игры в Северной столице: 14 июня — против Польши, 18 июня — против Швеции.