Пост с изображением ползущих из-под земли футболистов с трезубцами опубликован 12 июня на странице сборной Бельгии по футболу. «Красные дьяволы», по смыслу картинки, нашли путь на поверхность прямо перед Спасом на Крови в центре Петербурга. Пост сопровождается подписью «На задании». Русскоязычные пользователи назвали шутку идиотской, бельгийцы повеселились и пожелали игрокам победы.
On a mission. 🔥🇧🇪 #DEVILTIME #EURO2020 pic.twitter.com/heHJsK5cXC— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 12, 2021
В Twitter сборной России можно найти комментарии игроков о подготовке к матчу, поздравление с Днем России и ролик с учительницей из Мурманска в главной роли. Первое, в чем она признается, это что футбол ее совершенно не интересует.
Сегодня защищаем честь страны, ведь мы #ИграемЗаВас.#БельгияРоссия, 22:00 мск. pic.twitter.com/BGV2hMgvE2— Сборная России (@TeamRussia) June 12, 2021
Игра состоится в 22 часа в Петербурге. Приехать могут до 600 болельщиков из Бельгии. Эрмитажный кот Ахилл предсказал проигрыш россиян.
UEFA в день первого матча чемпионата на петербургском стадионе показал, как Европейский союз футбольных ассоциаций видит город — дворцы, соборы, сапферферы на каналах. В ролике напомнили, как на русском будет «спасибо» и «доброе утро», и добавили, что лучшая архитектура в Центральном районе возле Эрмитажа.
Автор: UEFA/YouTube