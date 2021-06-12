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«Красные дьяволы» вылезли из-под земли у Спаса на Крови. Сборная Бельгии демонстрирует настрой перед игрой с Россией

UEFA познакомил болельщиков с Петербургом

Сборная Бельгии задала настрой болельщикам с помощью поста в Twitter, обыграв прозвище «красные дьяволы». Россия отвечает учительницей из Мурманска, которую не интересует футбол.

Пост с изображением ползущих из-под земли футболистов с трезубцами опубликован 12 июня на странице сборной Бельгии по футболу. «Красные дьяволы», по смыслу картинки, нашли путь на поверхность прямо перед Спасом на Крови в центре Петербурга. Пост сопровождается подписью «На задании». Русскоязычные пользователи назвали шутку идиотской, бельгийцы повеселились и пожелали игрокам победы.

В Twitter сборной России можно найти комментарии игроков о подготовке к матчу, поздравление с Днем России и ролик с учительницей из Мурманска в главной роли. Первое, в чем она признается, это что футбол ее совершенно не интересует.

Игра состоится в 22 часа в Петербурге. Приехать могут до 600 болельщиков из Бельгии. Эрмитажный кот Ахилл предсказал проигрыш россиян.

UEFA в день первого матча чемпионата на петербургском стадионе показал, как Европейский союз футбольных ассоциаций видит город — дворцы, соборы, сапферферы на каналах. В ролике напомнили, как на русском будет «спасибо» и «доброе утро», и добавили, что лучшая архитектура в Центральном районе возле Эрмитажа.

Автор: UEFA/YouTube

© Фонтанка.Ру

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