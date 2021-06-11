Италия разгромила Турцию в первом матче Евро-2020. Впервые в истории турнир начался с автогола

Сборная Италии победила команду Турции в первом матче чемпионата Европы по футболу. Игра на стадионе в Риме 11 июня завершилась со счетом 3:0.



Впервые в истории первый гол турнира забили в свои ворота — это сделал турок Мерих Демирал. Остальные мячи на счету итальянцев Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье.



Напомним, сборная России сыграет завтра в Петербурге против Бельгии. Как сообщил Дмитрий Песков, Владимир Путин не собирается приезжать в Северную столицу, чтобы поболеть за национальную команду. «Фонтанка» подробно писала об атмосфере в Петербурге накануне старта Евро-2020.