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Италия разгромила Турцию в первом матче Евро-2020. Впервые в истории турнир начался с автогола

В первом матче Евро-2020 Италия разгромила Турцию

Сборная Италии победила команду Турции в первом матче чемпионата Европы по футболу. Игра на стадионе в Риме 11 июня завершилась со счетом 3:0.

Впервые в истории первый гол турнира забили в свои ворота — это сделал турок Мерих Демирал. Остальные мячи на счету итальянцев Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье.

Напомним, сборная России сыграет завтра в Петербурге против Бельгии. Как сообщил Дмитрий Песков, Владимир Путин не собирается приезжать в Северную столицу, чтобы поболеть за национальную команду. «Фонтанка» подробно писала об атмосфере в Петербурге накануне старта Евро-2020.

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