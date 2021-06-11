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Чемпионат Европы по футболу начался. Путин не собирается приезжать в Петербург болеть за сборную

Первый матч начался на чемпионате Европы по футболу

Чемпионат Европы по футболу начался 11 июня в 22:00 матчем Турции против Италии. Игра проходит на Олимпийском стадионе в Риме.

Напомним, турнир впервые проходит на территории 10 государств в 11 городах. Шесть игр группового этапа и один четвертьфинал примет Петербург. Российская сборная начнет чемпионат завтра игрой против Бельгии на «Газпром Арене». Владимир Путин не планирует приезжать болеть за национальную команду. Об этом РБК сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Фонтанка» подробно писала об атмосфере в Петербурге накануне старта Евро-2020.

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