Экс-премьер Франции, которого называли «ночным гостем Путина», выдвинут в совет директоров «Зарубежнефти»

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон выдвинут в совет директоров госкомпании «Зарубежнефть» как представитель РФ. Соответствующее распоряжение Михаила Мишустина опубликовано 11 июня на официальном портале правовой информации.
В документе Фийона называют президентом компании Apteras Sarl. Он возглавлял правительство Франции с 2007 по 2012 годы. Дмитрий Песков рассказывал, что Путин продолжал и после этого поддерживать отношения со своим экс-коллегой. В феврале 2021-го «Коммерсантъ» сообщал, что Фийон якобы встречался в ночи с президентом России. О поздней встрече с «гостем из Европы» рассказывал сам Путин. Песков, впрочем, опроверг, что навещал президента Фийон.
Напомним, что совет директоров «Роснефть» возглавляет экс-канцлер Германии Герхард Шредер, а недавно в совет этой госкомпании была выдвинута бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, на свадьбе которой танцевал Путин.