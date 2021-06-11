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Экс-премьер Франции, которого называли «ночным гостем Путина», выдвинут в совет директоров «Зарубежнефти»

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон выдвинут в совет директоров госкомпании «Зарубежнефть» как представитель РФ. Соответствующее распоряжение Михаила Мишустина опубликовано 11 июня на официальном портале правовой информации.

В документе Фийона называют президентом компании Apteras Sarl. Он возглавлял правительство Франции с 2007 по 2012 годы. Дмитрий Песков рассказывал, что Путин продолжал и после этого поддерживать отношения со своим экс-коллегой. В феврале 2021-го «Коммерсантъ» сообщал, что Фийон якобы встречался в ночи с президентом России. О поздней встрече с «гостем из Европы» рассказывал сам Путин. Песков, впрочем, опроверг, что навещал президента Фийон.

Напомним, что совет директоров «Роснефть» возглавляет экс-канцлер Германии Герхард Шредер, а недавно в совет этой госкомпании была выдвинута бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, на свадьбе которой танцевал Путин.

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Комментарии (8)

266081655
Клуб-отстойник для бывших европских политиков, купленных и использованных по назначению...
izhak
Слушайте дальше сказки про ракеты НАТО, дорогие россияне. Главное, за окно не выглядывайте и вопросов не задавайте.
aaignat
Нулёвый разбазариватель опять разбазаривает, всё стабильно
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