Путин ввел наказания за разглашение данных силовиков

Владимир Путин подписал закон о наказании за разглашение данных силовиков. Документ опубликован 11 июня на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, теперь за публикацию данных силовиков или их родственников, полученных с использованием служебного положения, грозит лишение свободы на срок до двух лет, штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 480 часов. Изменения вносятся в ст. 183 УК РФ (незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну), а также в ст. 320 УК РФ (разглашение сведений о мерах безопасности в отношении должностного лица).