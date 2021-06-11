FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +19
71.68р87.33р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
10
Печать

Путин ввел наказания за разглашение данных силовиков

Владимир Путин подписал закон о наказании за разглашение данных силовиков. Документ опубликован 11 июня на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, теперь за публикацию данных силовиков или их родственников, полученных с использованием служебного положения, грозит лишение свободы на срок до двух лет, штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 480 часов. Изменения вносятся в ст. 183 УК РФ (незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну), а также в ст. 320 УК РФ (разглашение сведений о мерах безопасности в отношении должностного лица).

Напомним, Госдума приняла этот закон в третьем чтении 19 мая. «Фонтанка» писала, что авторами новой редакции документа является группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

***_555
Закон Запотевшего Забрала.
266081655
Боятся....
kоt-obormot
А не поможет. И дело тут даже не в "разглашении данных", а дело в том, что силовики тоже далеко не дураки.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний