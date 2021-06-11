«Аэрофлот» отменил все рейсы в Литву до конца октября

«Аэрофлот» отменил все рейсы между Москвой и Вильнюсом до конца октября 2021 года. Об этом со ссылкой на данные системы бронирования авиакомпании 11 июня сообщает «Интерфакс».



Ближайший рейс в столицу Литвы, на который открыта продажа билетов, запланирован на 31 октября, то есть с начала осенне-зимнего расписания.



«Аэрофлот» начал отменять рейсы в Вильнюс после истории с принудительной посадкой самолёта Ryanair в Минске 23 мая, когда были задержали оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница Софья Сапега. После этого инцидента власти Литвы запретили национальным и иностранным авиакомпаниям совершать полёты в страну через воздушное пространство Белоруссии.

