FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +19
72.20р87.81р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
4
Печать

«Аэрофлот» отменил все рейсы в Литву до конца октября

Рейсы «Аэрофлота» в Вильнюс отменены до 31 октября

«Аэрофлот» отменил все рейсы между Москвой и Вильнюсом до конца октября 2021 года. Об этом со ссылкой на данные системы бронирования авиакомпании 11 июня сообщает «Интерфакс».

Ближайший рейс в столицу Литвы, на который открыта продажа билетов, запланирован на 31 октября, то есть с начала осенне-зимнего расписания.

«Аэрофлот» начал отменять рейсы в Вильнюс после истории с принудительной посадкой самолёта Ryanair в Минске 23 мая, когда были задержали оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница Софья Сапега. После этого инцидента власти Литвы запретили национальным и иностранным авиакомпаниям совершать полёты в страну через воздушное пространство Белоруссии.

До этого самолёты «Аэрофлота» летали в Вильнюс раз в неделю, по пятницам. В авиакомпании до сих пор не комментировали отмену рейсов.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Набеглов
Правильно, никаких европ, только Крым, только хардкор.
260569221
Да кому нужны эти латыши…
То ли дело Сочи! И Крым!!!
Все отдыхать в Сочи и Крым!!
Piter Russo
Загруженность бортов вроде была низкой.
Да и вероятно что бы попридержать конкуренцию, что бы Вильнюс не стал хабом по типу Минска.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний