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В центре Петербурга в доме рухнул потолок

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Бывший вице-губернатор Петербурга открыл отель в доме, где задумывали убийство Распутина

В Петербурге заработал отель «Богема», принадлежащий семье бывшего вице-губернатора города Василия Кичеджи. Торжественное открытие состоялось 11 июня.

Отель расположен в историческом особняке «Дом с обелисками» на Мучном переулке 1915 года постройки, в котором тогда проживал личный фотограф императрицы Марии Федоровны Иван Пономарев. В ноябре 1916 года в этом доме состоялась одна из тайных встреч участников заговора убийства Григория Распутина.

В отеле обустроены 48 номеров, бар, банкетный зал и фитнес-центр.

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Ранее экс-вице-губернатор был инвестором сайта «Интересант», однако несколько месяцев назад он выставил его на продажу, заявив, что намерен вложиться в открытие отеля.

Василий Кичеджи был вице-губернатором Петербурга по культуре в 2011 — 2014 годах. Свой уход из Смольного он объяснял тем, что губернатор Георгий Полтавченко недоволен слишком активной его позицией по поводу передачи Исаакиевского собора РПЦ. В 2015 году Кичеджи назначили и.о. ректора Академии имени Штиглица. Там он проработал до 2017 года. Увольнение с поста руководителя вуза он также объяснял политикой. Василий Кичеджи на данный момент входит в региональный политический совет петербургской «Единой России». В издании «Интересант» он неоднократно высказывался в поддержку секретаря петербургской партии Вячеслава Макарова.

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Комментарии (7)

266081655
Птенцы гнезда Полтавченко...
aaignat
какой талантливый, начиновничал на целый отель
zlopopik
Так как в статье не раскрыт источник средств, на которые был открыт отель, остается либо верить, что деньги были получены с продажи сайта (кто-нибудь когда-нибудь читал это СМИ?), либо отгонять от себя мысль, что горожан в очередной раз лихо нахлобучил предприимчивый чиновник.
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