Отель расположен в историческом особняке «Дом с обелисками» на Мучном переулке 1915 года постройки, в котором тогда проживал личный фотограф императрицы Марии Федоровны Иван Пономарев. В ноябре 1916 года в этом доме состоялась одна из тайных встреч участников заговора убийства Григория Распутина.

Ранее экс-вице-губернатор был инвестором сайта «Интересант», однако несколько месяцев назад он выставил его на продажу, заявив, что намерен вложиться в открытие отеля.



Василий Кичеджи был вице-губернатором Петербурга по культуре в 2011 — 2014 годах. Свой уход из Смольного он объяснял тем, что губернатор Георгий Полтавченко недоволен слишком активной его позицией по поводу передачи Исаакиевского собора РПЦ. В 2015 году Кичеджи назначили и.о. ректора Академии имени Штиглица. Там он проработал до 2017 года. Увольнение с поста руководителя вуза он также объяснял политикой. Василий Кичеджи на данный момент входит в региональный политический совет петербургской «Единой России». В издании «Интересант» он неоднократно высказывался в поддержку секретаря петербургской партии Вячеслава Макарова.

