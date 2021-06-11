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Музей городской скульптуры открыл для посетителей первый этаж Благовещенской усыпальницы, где похоронен Суворов

Государственный музей городской скульптуры возобновил прием посетителей на первом этаже Благовещенской усыпальницы. Доступ туда был закрыт в течение нескольких месяцев — из-за того, что второй этаж здания, в соответствии с распоряжением Смольного, передавали РПЦ: как пояснили «Фонтанке» в музее, необходимо было переносить вещи и менять экспозицию.

Теперь Благовещенская усыпальница, где похоронены представители династии Романовых (царица Прасковья Федоровна, сын Петра I — Петр Петрович, правительница Анна Леопольдовна), генералиссимус Александр Суворов, сподвижники Петра Великого, герои Отечественной войны 1812 года, — принимает посетителей с 11:00 до 17:00, кроме понедельника и четверга, по входным билетам.

О передаче второго этажа Благовещенской усыпальницы Русской православной церкви стало известно 17 марта.

«В год 800-летия святого благоверного князя Александра Невского восстанавливается историческая справедливость: единственный в Лавре престол в честь её небесного покровителя возвращён монастырю», — говорилось в монастырской группе «ВКонтакте» со ссылкой на распоряжение комитета имущественных отношений Петербурга.

Тогда же комитет имущественных отношении сообщил, что Музей городской скульптуры получил помещение в здании на Невском проспекте, 19, в бывшем бизнес-центре «Строгановский».

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