Государственный музей городской скульптуры возобновил прием посетителей на первом этаже Благовещенской усыпальницы. Доступ туда был закрыт в течение нескольких месяцев — из-за того, что второй этаж здания, в соответствии с распоряжением Смольного, передавали РПЦ: как пояснили «Фонтанке» в музее, необходимо было переносить вещи и менять экспозицию.



Теперь Благовещенская усыпальница, где похоронены представители династии Романовых (царица Прасковья Федоровна, сын Петра I — Петр Петрович, правительница Анна Леопольдовна), генералиссимус Александр Суворов, сподвижники Петра Великого, герои Отечественной войны 1812 года, — принимает посетителей с 11:00 до 17:00, кроме понедельника и четверга, по входным билетам.