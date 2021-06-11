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«Как будто из какого-то другого Питера». Росгвардейцы в ожидании Евро кормят уточек

Люди в камуфляже кормили уток в Удельном парке Петербурга

«Просто милейшая сцена с утра: росгвардейцы <...> в Удельном парке... кормили уточек. Это как будто из какого-то другого мира и другого Питера», — рассказала 11 июня читательница «Фонтанки» Наталия, которая наблюдала необычную картину.

Фото: читательница «Фонтанки» Наталия
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По ее словам, по количеству людей в форме можно сделать предположение, что они «то ли нашу сборную ждали, то ли Бельгию». На самом деле парк примыкает в спортивной базе ФК «Зенит», которую, по данным «Фонтанки», отдали для тренировок сборной Словакии на время Евро-2020.

Как выяснила «Фонтанка», на фото военнослужащие Северо-Западного округа войск Росгвардии. Как правило, они патрулируют в местах проведения массовых мероприятий для обеспечения общественного порядка и безопасности. Уток они кормили, видимо, в минуту перерыва.

Фотограф «Фонтанки» 9 июня также стал свидетелем необычной картины в парке у площади Искусств. «Охранники поводили хоровод у дуба и уехали», — рассказал он. До этого они обеспечивали безопасность при заселении в рядом расположенный отель сборной Словакии.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Фото: читательница «Фонтанки» Наталия
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (13)

Cashmare
а на нижнем фото - это они уже уток сожрали?
aaignat
жирдяи
Stargazer_5e4cc3b703773
Уток не надо кормить булкой.
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