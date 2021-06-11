«Просто милейшая сцена с утра: росгвардейцы <...> в Удельном парке... кормили уточек. Это как будто из какого-то другого мира и другого Питера», — рассказала 11 июня читательница «Фонтанки» Наталия, которая наблюдала необычную картину.

По ее словам, по количеству людей в форме можно сделать предположение, что они «то ли нашу сборную ждали, то ли Бельгию». На самом деле парк примыкает в спортивной базе ФК «Зенит», которую, по данным «Фонтанки», отдали для тренировок сборной Словакии на время Евро-2020.

Как выяснила «Фонтанка», на фото военнослужащие Северо-Западного округа войск Росгвардии. Как правило, они патрулируют в местах проведения массовых мероприятий для обеспечения общественного порядка и безопасности. Уток они кормили, видимо, в минуту перерыва.



Фотограф «Фонтанки» 9 июня также стал свидетелем необычной картины в парке у площади Искусств. «Охранники поводили хоровод у дуба и уехали», — рассказал он. До этого они обеспечивали безопасность при заселении в рядом расположенный отель сборной Словакии.

