FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +11
73.46р89.66р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Сборная Словакии займёт базу «Зенита» на время Евро-2020

Стало известно, где будут базироваться сборные России, Финляндии и Словакии во время чемпионата Европы по футболу. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на заявление губернатора Петербурга Александра Беглова.

«У нас разместятся сборные России, Финляндии и Словакии. Все подготовленные для них площадки соответствуют заявленным требованиям. В Удельном парке на базе «Зенита» будет жить словацкая команда. Финская разместится в Курортном районе. Российская сборная будет тренироваться на Петровском стадионе. Также задействуем стадион «Турбостроитель» и тренировочную базу Зенита. Это лучшие спортивные площадки. Уже приезжали представители команд и остались довольны», — подчеркнул губернатор.

Он также добавил, что команды Бельгии, Швеции и Польши, которые также проведут матчи в Петербурге, планируют прилететь накануне игр.

Матчи Евро-2020 пройдут с 11 июня по 11 июля. В Петербурге состоятся шесть игр группового этапа и один четвертьфинал. График матчей смотрите на «Фонтанке».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний