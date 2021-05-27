Сборная Словакии займёт базу «Зенита» на время Евро-2020

Стало известно, где будут базироваться сборные России, Финляндии и Словакии во время чемпионата Европы по футболу. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на заявление губернатора Петербурга Александра Беглова.
«У нас разместятся сборные России, Финляндии и Словакии. Все подготовленные для них площадки соответствуют заявленным требованиям. В Удельном парке на базе «Зенита» будет жить словацкая команда. Финская разместится в Курортном районе. Российская сборная будет тренироваться на Петровском стадионе. Также задействуем стадион «Турбостроитель» и тренировочную базу Зенита. Это лучшие спортивные площадки. Уже приезжали представители команд и остались довольны», — подчеркнул губернатор.
Он также добавил, что команды Бельгии, Швеции и Польши, которые также проведут матчи в Петербурге, планируют прилететь накануне игр.
Матчи Евро-2020 пройдут с 11 июня по 11 июля. В Петербурге состоятся шесть игр группового этапа и один четвертьфинал. График матчей смотрите на «Фонтанке».