Иностранные футбольные команды начнут прибывать в Пулково к Евро-2020 с 9 июня

В аэропорту Пулково заявили о готовности обслуживать национальные сборные и болельщиков, прибывающих на матчи чемпионата Европы по футболу в Петербург.



Как сообщили 9 июня в пресс-службе управляющей компании Пулково — ООО «Воздушные ворота Северной столицы», команды начнут прибывать в город, начиная с этого дня. В дни проведения Евро-2020 петербургский аэропорт обслужит на прилет и вылет сборные Бельгии, Польши, России, Словакии, Финляндии и Швеции.



С 11 июня Пулково начнет обслуживать чартерные рейсы с футбольными болельщиками на борту. На сегодняшний день известно о прибытии самолетов из Братиславы, Брюсселя, Варшавы и Хельсинки.



В Пулково уточнили, что в организации обслуживания участников и гостей Евро-2020 будут использовать успешный опыт работы во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу — 2018.

