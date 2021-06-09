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Иностранные футбольные команды начнут прибывать в Пулково к Евро-2020 с 9 июня

Пулково отчиталось о готовности к работе в дни проведения Евро-2020

В аэропорту Пулково заявили о готовности обслуживать национальные сборные и болельщиков, прибывающих на матчи чемпионата Европы по футболу в Петербург.

Как сообщили 9 июня в пресс-службе управляющей компании Пулково — ООО «Воздушные ворота Северной столицы», команды начнут прибывать в город, начиная с этого дня. В дни проведения Евро-2020 петербургский аэропорт обслужит на прилет и вылет сборные Бельгии, Польши, России, Словакии, Финляндии и Швеции.

С 11 июня Пулково начнет обслуживать чартерные рейсы с футбольными болельщиками на борту. На сегодняшний день известно о прибытии самолетов из Братиславы, Брюсселя, Варшавы и Хельсинки.

В Пулково уточнили, что в организации обслуживания участников и гостей Евро-2020 будут использовать успешный опыт работы во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу — 2018.

Напомним, что в рамках Евро-2020 Петербург примет семь матчей турнира, включая шесть игр группового этапа и матч четвертьфинала 2 июля.

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Комментарии (1)

Arhythmias
Только что на дворцовом мосту видел Словакию… «Спасибо», блин, за пробки!!!!
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