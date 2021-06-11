Число погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Свердловской области увеличилось до семи человек.
Как сообщает 11 июня E1.RU со ссылкой на областной Минздрав, вчера вечером в ГКБ № 23 скончалась женщина, которая была доставлена вертолётом.
Материалы дела из полиции переданы в Следственный комитет, теперь он будет заниматься расследованием причин аварии.
Между тем жители Лесного встали на защиту 57-летнего водителя автобуса, который сейчас находится в изоляторе временного содержания. Пассажиры уверяют, что готовы свидетельствовать в пользу водителя: без его действий трагедия могла быть масштабнее. «Выражаем человеческое спасибо водителю, кондуктору маршрута № 4 в сегодняшнем страшном ДТП, которые пытались спасти пассажиров, подавая звуковые сигналы. И отдельное спасибо военнослужащим из войсковой части № 40274, которые спасали нас в автобусе и оказывали первую медицинскую помощь до приезда скорой», — рассказывал один из пассажиров.
Водитель предполагал, что неиспользуемые ворота предприятия задержат автобус, рассказал его племянник Евгений. «Водитель — мой родной дядя. Он очень много лет за рулем, он действительно пытался спасти жизни пассажиров. И он думал, что ворота задержат автобус, но, к сожалению, этого не произошло. В этой аварии погиб мой друг, Дмитрий Скакунов», — рассказал E1.RU Евгений. По данным ГИБДД, у водителя 31 год стажа, из них 28 — в категории Д. По предварительным данным полиции, причиной аварии мог стать отказ тормозов.