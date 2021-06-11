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После ДТП на Урале — уже 7 жертв. Водитель надеялся, что ворота задержат автобус

Пострадавшая в ДТП в Лесном умерла в больнице

Число погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Свердловской области увеличилось до семи человек.

Как сообщает 11 июня E1.RU со ссылкой на областной Минздрав, вчера вечером в ГКБ № 23 скончалась женщина, которая была доставлена вертолётом.

Материалы дела из полиции переданы в Следственный комитет, теперь он будет заниматься расследованием причин аварии.

Фото: СУ СКР по Свердловской области
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Между тем жители Лесного встали на защиту 57-летнего водителя автобуса, который сейчас находится в изоляторе временного содержания. Пассажиры уверяют, что готовы свидетельствовать в пользу водителя: без его действий трагедия могла быть масштабнее. «Выражаем человеческое спасибо водителю, кондуктору маршрута № 4 в сегодняшнем страшном ДТП, которые пытались спасти пассажиров, подавая звуковые сигналы. И отдельное спасибо военнослужащим из войсковой части № 40274, которые спасали нас в автобусе и оказывали первую медицинскую помощь до приезда скорой», — рассказывал один из пассажиров.

Водитель предполагал, что неиспользуемые ворота предприятия задержат автобус, рассказал его племянник Евгений. «Водитель — мой родной дядя. Он очень много лет за рулем, он действительно пытался спасти жизни пассажиров. И он думал, что ворота задержат автобус, но, к сожалению, этого не произошло. В этой аварии погиб мой друг, Дмитрий Скакунов», — рассказал E1.RU Евгений. По данным ГИБДД, у водителя 31 год стажа, из них 28 — в категории Д. По предварительным данным полиции, причиной аварии мог стать отказ тормозов.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

ДТП в ЗАТО Лесной произошло рано утром 10 июня. По предварительным данным, водитель служебного автобуса ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие» протаранил остановку, на которой в этот момент находились люди, из-за неисправных тормозов. Ранее сообщалось о шести погибших и порядка 15 пострадавших, за которыми вылетели вертолёты.

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