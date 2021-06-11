Число погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Свердловской области увеличилось до семи человек.



Как сообщает 11 июня E1.RU со ссылкой на областной Минздрав, вчера вечером в ГКБ № 23 скончалась женщина, которая была доставлена вертолётом.



Материалы дела из полиции переданы в Следственный комитет, теперь он будет заниматься расследованием причин аварии.

